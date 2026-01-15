Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'ANC denuncia l'obertura d’un expedient sancionador per part d'Interior per la protesta contra el rei a Montserrat

L'entitat ho considera "un greu atac a la llibertat d'expressió"

Moment en el qual Salvador Illa saludava Felip VI en l'arribada a Montserrat

Moment en el qual Salvador Illa saludava Felip VI en l'arribada a Montserrat / ARXIU/MIREIA ARSO

ACN

Barcelona

L'ANC ha denunciat que el Departament d'Interior ha iniciat un procediment sancionador contra l'entitat per la protesta per la visita del rei Felip VI a Montserrat el passat 23 de juny. Així ho ha assegurat l'organització aquest dijous en un comunicat, on ho ha qualificat d'un "greu atac a la llibertat d'expressió" per part de la conselleria encapçalada per Núria Parlon. En aquest sentit, han explicat que han formulat al·legacions i han demanat l'arxivament de l'expedient "per no ser sancionable l'exercici del dret de manifestació com a dret fonamental". A més a més, han retret que els "moments de tensió" van ser "generats per les empentes i dels cops de porra dels Mossos contra els manifestants".

En el comunicat, l'entitat presidida per Lluís Llach ha criticat que l'atestat policial està basat en "fets absolutament falsos", i que "inclou descripcions de fets artificiosos per justificar la seva actuació i sancions administratives". Han reiterat que "no existeix cap prova que acrediti cap agressió" per part dels manifestants.

Després dels fets, el passat 1 de juliol, l'ANC ja va demanar la dimissió de la conselleria Núria Parlon pel dispositiu policial en la protesta, que va acabar amb dues persones denunciades i una dotzena més identificades pels Mossos. En canvi, el Govern va defensar que va ser "adequat" per celebrar l'acte "amb total normalitat".

