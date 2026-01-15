Sant Fruitós ensenyarà Can Figueras per dins en una jornada de portes obertes el 24 de gener
La proposta per donar a conèixer la finca on va viure l'artista Alfred Figueras que l'Ajuntament ha adquirit recentment, s'emmarca en els actes de la Festa Major d'Hivern
Descobrir com és per dintre la casa on va viure l'artista santfruitosenc Alfred Figueras, serà possible el dissabte 24 de gener amb la jornada de portes obertes que l'Ajuntament de Sant Fruitós ha organitzat en el marc de la Festa Major d'Hivern.
L’activitat consistirà en una matinal de visites guiades que permetran recórrer tant l’entorn natural de la finca com l’interior de la casa Els Pins. Les visites tindran una durada aproximada de 20 minuts i es faran en grups reduïts entre les 10 del matí i la 1 del migdia. Per poder-hi participar cal reservar prèviament una entrada gratuïta a través del web https://tuit.cat/16M4s, tenint en compte que l’aforament és limitat.
Aquesta jornada d’obertura s’emmarca en el procés de treball que està duent des de l’Ajuntament per definir els futurs usos que pot tenir Can Figueras amb la voluntat de transformar-lo en un centre cultural i social obert al municipi. El juliol, l'Ajuntament va adquirir la totalitat de la finca.
