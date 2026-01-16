Els Projectes Compartits de residus arribaran aquest curs a gairebé 600 alumnes del Bages
Vuit escoles de primària i tres instituts participen en aquesta iniciativa que inclou diverses activitats durant el curs, perquè infants i joves siguin més conscients, crítics i compromesos amb el medi ambient
Regió7
Els Projectes Compartits de residus, que es fan cada dos anys, arribaran aquest curs a vuit escoles de primària, en una iniciativa liderada pel Consorci del Bages per a la gestió de residus i el Camp d’Aprenentatge del Bages. El projecte s’adreça a l’alumnat de cicle mitjà i cicle superior de primària i té com a eix central la temàtica dels residus. Hi participen 17 grups classe i un total de 345 alumnes. D’altra banda, tindrà lloc una nova edició del projecte Ecociutat, per a centres de secundària, que aquest any arribarà a 228 alumnes de tres instituts diferents.
Sota el títol Què en fem dels nostres residus?, els Projectes Compartits es duen a terme al llarg de tot el curs escolar. L’objectiu principal és que l’alumnat descobreixi com es gestionen els residus al nostre territori, entengui que poden esdevenir un recurs, prengui consciència de la importància de reduir-ne la generació i aprengui a separar-los correctament per contribuir a tancar el cicle dels materials. Aquest curs hi participen els següents centres: Escola Bages (Manresa), Escola L’Espill (Manresa), Escola Pla del Puig (Sant Fruitós de Bages), Escola Riu d’Or (Santpedor), Escola Sant Esteve (Valls de Torroella), Escola Sant Pere (Monistrol de Montserrat), Institut Escola Barnola (Avinyó) i Vedruna Sant Josep (Navàs).
El primer trimestre es dedica a la coordinació i preparació del projecte amb els docents. Durant el segon trimestre es realitzen les activitats amb l’alumnat i el tercer trimestre es fa l’acció final i el tancament dels projectes. Al llarg d'aquest segon trimestre, s’estan duent a terme diverses activitats educatives adaptades a cada cicle: visites al Parc del Secà o al Parc ambiental de Bufalvent, tallers sobre les propietats dels materials, el reciclatge d’oli per fer sabó i l’activitat de les 3R. A més, cada centre complementa el projecte amb activitats pròpies a l’aula. El tercer trimestre es preveu realitzar una acció final conjunta amb totes les escoles participants, que servirà per concloure el projecte i compartir els aprenentatges realitzats. També es farà la trobada final de docents per valorar el desenvolupament dels Projectes Compartits, posar en comú experiències i recollir propostes de millora.
Amb aquesta iniciativa, els Projectes Compartits de Residus consoliden un model de treball col·laboratiu entre centres educatius i entitats del territori, apropant la gestió dels residus a l’alumnat i fomentant una ciutadania més conscient, crítica i compromesa amb el medi ambient.
Ecociutat, per a secundària
Com els darrers anys, es torna a fer el Projecte Compartit Ecociutat, adreçat a l’alumnat de secundària, amb la participació de l’Institut Lluís de Peguera (Manresa), l’Institut Escola Pompeu Fabra (El Pont de Vilomara i Rocafort) i l’Institut Escola Barnola (Avinyó). El projecte compta amb la participació de 228 alumnes de 2n d’ESO.
Els joves analitzen diversos àmbits del seu institut o municipi: energia, mobilitat, consum, residus, aigua i biodiversitat. I fan propostes de millora aplicables al seu entorn més proper. L’objectiu és fomentar el compromís dels joves amb el territori i la seva participació com a agents actius en la construcció de municipis més sostenibles. Com a tancament del projecte, i per quart any consecutiu, tindrà lloc el Congrés Ecociutat – Joves per la sostenibilitat, un espai on l’alumnat podrà compartir les propostes i accions finals treballades al llarg del curs.
