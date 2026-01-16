Un ferit lleu en la col·lisió de dos cotxes a la carretera de Santpedor de Manresa
Els Bombers han hagut d'excarcerar-la, malgrat les ferides només han estat per una fuetada cervical
Dos cotxes han col·lidit aquest divendres al matí a la carretera de Santpedor de Manresa. L'accident s'ha produït poc abans de dos quarts d'onze del matí a l'alçada del número 172, encara dins la trama urbana de la capital del Bages.
De resultes de la col·lisió, una persona ha quedat atrapada mecànicament, encara que això no li ha provocat ferides. Els Bombers de la Generalitat, que hi han destinat un sol vehicle, han hagut d'excarcerar-la. La persona ferida hauria patit una fuetada cervical, de la qual ha estat atesa pel SEM.
