L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages arranja la teulada de la Biblioteca Municipal
Els treballs permeten solucionar els desperfectes de la coberta i recuperar l’esperit del projecte original amb una nova superfície enjardinada
Regió7
Aquest mes de desembre, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha dut a terme els treballs d’arranjament de la teulada de la Biblioteca Municipal amb l’objectiu de resoldre els desperfectes ocasionats pel pas del temps.
L’actuació s’ha centrat en la reparació de la coberta, que presentava un notable deteriorament, i ha consistit en la construcció d’una nova solera de formigó, sobre la qual s’ha instal·lat herba artificial. Aquesta intervenció permet millorar la durabilitat de la coberta i l’estat general de l’edifici.
La col·locació d’herba artificial respon a la voluntat de recuperar l’esperit del projecte inicial de la biblioteca, que contemplava una coberta enjardinada. D’aquesta manera, es reforça la integració de l’edifici amb l’entorn i es contribueix a una millora estètica de l’equipament municipal.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos