L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages arranja la teulada de la Biblioteca Municipal

Els treballs permeten solucionar els desperfectes de la coberta i recuperar l’esperit del projecte original amb una nova superfície enjardinada

Coberta de la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós arreglada i amb herba artificial

Coberta de la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós arreglada i amb herba artificial / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Aquest mes de desembre, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha dut a terme els treballs d’arranjament de la teulada de la Biblioteca Municipal amb l’objectiu de resoldre els desperfectes ocasionats pel pas del temps.

L’actuació s’ha centrat en la reparació de la coberta, que presentava un notable deteriorament, i ha consistit en la construcció d’una nova solera de formigó, sobre la qual s’ha instal·lat herba artificial. Aquesta intervenció permet millorar la durabilitat de la coberta i l’estat general de l’edifici.

La col·locació d’herba artificial respon a la voluntat de recuperar l’esperit del projecte inicial de la biblioteca, que contemplava una coberta enjardinada. D’aquesta manera, es reforça la integració de l’edifici amb l’entorn i es contribueix a una millora estètica de l’equipament municipal.

