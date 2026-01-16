Manresa segueix acollint judicis penals de Vic, malgrat la represa dels judicis a la capital d'Osona
Les vistes han començat aquest mes, però el Col·legi d'Advocats de Vic denuncia que encara se n'estan agendant a Manresa
ACN - Laura Busquets / Lourdes Casademont
Els jutjats de Manresa segueixen celebrant judicis penals de Vic. Des que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar finalitzar les vistes judicials al carrer Doctor Junyent de Vic, perquè eren unes instal·lacions que no reunien les condicions mínimes necessàries per desenvolupar-hi judicis i vistes i després de moltes queixes, ja han passat set anys. Durant tot aquest temps, els professionals de la justícia i els ciutadans osonencs s'han hagut de desplaçar fins a Manresa, on continuen havent-hi els tres penals -Vic continua sense tenir-ne un de propi-.
Ara, des que va començar aquest 2026, l'Ajuntament de Vic va cedir un local a la Ronda Camprodon que la conselleria de Justícia ha reformat de forma temporal. Malgrat que no permet celebrar més d'un judici a la vegada, el Col·legi d'Advocats de Vic celebra la represa dels judicis penals a la ciutat, però denuncien que encara hi ha judicis que s'estan programant a Manresa i no a Vic. Estan recollint informació amb l'esperança que siguin "casos aïllats".
"És una solució provisional, un pedaç, que no ha de comprometre la materialització del futur Palau de Justícia de Vic", afirma el degà del col·legi osonenc, Rogeli Montoliu. Segons valoren els advocats, "desplaçar-se a Manresa per celebrar els judicis penals d'assumptes succeïts al Partit Judicial de Vic comporta un enrenou de desplaçaments", i els més perjudicats són aquells beneficiaris de la justícia gratuïta (amb advocats de servei) que no tenen vehicle i les combinacions amb el transport són molt més complicades. Això fa, segons el degà, que s'acabin suspenent vistes perquè, malgrat tenir-ho tot a punt, no ha pogut arribar un testimoni per exemple.
Montoliu parla de local transitori a la Ronda Camprodon perquè l'objectiu final és que Vic compti amb un Palau de Justícia. De fet, ja hi ha un terreny proper a l'Arxiu Comarcal que serviria per ubicar-hi el futur Palau, amb unes obres que el mateix Departament ha xifrat en uns 25 MEUR. En aquests moments l'Ajuntament està en tràmit per fer la cessió del solar. Amb tot, la qüestió del finançament és un extrem que falta concretar.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET