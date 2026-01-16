La Policia Local de Sant Fruitós de Bages farà controls del transport escolar a l'entorn dels centres al llarg de la propera setmana
Sant Fruitós de Bages s’adhereix així a la campanya del Servei Català de Trànsit de control del transport escolar
La Policia Local de Sant Fruitós de Bages durà a terme, durant aquest mes de gener, una campanya específica de control del transport escolar, en el marc de la campanya coordinada impulsada pel Servei Català de Trànsit. Concretament, els controls es realitzaran del 19 al 25 de gener i s’emmarquen dins d’una actuació de vigilància del transport escolar de menors.
L’objectiu principal de la campanya és verificar que els vehicles destinats al transport escolar i de menors compleixin tots els requisits obligatoris de seguretat, així com la normativa administrativa que regula aquesta activitat, amb la finalitat de reduir la implicació d’aquests vehicles en accidents de trànsit.
El dispositiu de control s’estendrà a tots els mitjans de transport utilitzats per l’alumnat per accedir als centres educatius i posarà especial atenció a la detecció i correcció d’infraccions. Per això es controlaran les condicions administratives dels vehicles i dels conductors: títols habilitants, autoritzacions específiques per a la prestació del servei de transport escolar, entre d’altres.
També es revisarà com es realitza el servei: ocupació de les places, compliment dels temps de conducció i descans, presència de persona acompanyant quan sigui obligatori, respecte de la ruta autoritzada i ús correcte dels cinturons de seguretat.
I finalment també es farà incís en les condicions tècniques dels vehicles: documentació en regla, inspeccions tècniques, estat dels pneumàtics, disponibilitat de farmaciola i extintors, i correcte funcionament de les portes d’emergència.
La campanya prioritzarà els entorns dels centres escolars, especialment en els horaris d’entrada i sortida de l’alumnat, amb l’objectiu de garantir una mobilitat més segura per als infants i joves del municipi.
