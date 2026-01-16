Un pres apallissa el company de cel·la, s'autolesiona i ataca els funcionaris a Lledoners
Treballadors demanen que s'aprovi "un pla pilot per a l'ús aerosols d'acció" per contenir episodis que poden desencadenar motins
R. TORTOSA
Un intern va agredir brutalment un company i es va autolesionar amb els vidres de la finestra que havia trencat dimarts a la seva cel·la del centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Igualment, va amenaçar els funcionaris que van atendre aquesta emergència.
Com a conseqüència dels cops que li va donar l'atacant a la cara, la víctima va sagnar en abundància. Els treballadors van aconseguir treure de la cel·la l'afectat mentre el primer pres continuava pegant-li. L'operació es va dur a terme amb la màxima prudència perquè l'episodi es va desenvolupar a la zona de règim tancat.
Mentre s'estava formant un equip d'intervenció, el director de les instal·lacions va tractar de dialogar amb el reclús, que seguia cridant i picant portes i parets. Els serveis mèdics, que van tardar a arribar-hi, segons denuncien els portaveus d'UGTPresons, el van acabar atenent al consultori, on va ser traslladat convenientment emmanillat.
Els testimonis afirmen que els altres penats van estar escridassant el personal de les instal·lacions, la qual cosa encara va incrementar la tensió. Quan l'agressor tenia curades les ferides, va ser conduït a una altra cel·la, on es va fumar una cigarreta, per calmar-se. L'exigència psicològica va ser màxima i el risc, elevat, ja que s'hi van desplaçar efectius d'altres departaments.
La raó d'aquesta situació és, per al sindicat, que les estadístiques "han passat a ser la finalitat, i s'assumeixen riscos perquè quadrin les xifres". El succés "recorda les èpoques més fosques de Lledoners", es queixen els representants dels treballadors, els quals reclamen que s'aprovi "un pla pilot per a l'ús aerosols d'acció adequada, tal com ve recollit al Reglament Penitenciari".
Els portaveus recalquen: "L'exposició continuada a factors de risc psicosocial pot derivar en estrès crònic, fatiga emocional, pèrdua de motivació i, a llarg termini, en malalties de salut mental, com ansietat, depressió o síndrome de desgast professional (burnout)". I tot, conclouen, perquè hi ha "un conflicte entre les direccions del centre i els serveis mèdics per decidir si les contencions mecàniques són de tipus regimental o mèdic".
