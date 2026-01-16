Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a NavàsPantansJo Jet i Maria RibotMenjador compartitPlans cap de setmanaBarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Sant Vicenç de Castellet completa la reurbanització del carrer Bisbe Perelló

Les obres, amb un pressupost de 264.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona, han millorat el ferm, els serveis i l’accessibilitat de la zona

Imatge de la reurbanització del carrer Bisbe Perelló de Sant Vicenç de Castellet

Imatge de la reurbanització del carrer Bisbe Perelló de Sant Vicenç de Castellet / Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet

Regió7

Sant Vicenç de Castellet

Aquest mes de gener, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha completat les obres de reurbanització del carrer Bisbe Perelló i de diverses vies de l’entorn. L’actuació ha inclòs la renovació del ferm en el tram comprès entre el Parc de Sant Joan i el Passeig de la Pau, així com la millora d’un tram d’aquest darrer vial, que presentava un paviment molt deteriorat.

Les obres han comptat amb un pressupost de 264.000 euros, finançats mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, i s’han executat en un termini de tres mesos. Els treballs han permès millorar la canalització dels diferents serveis i eixamplar les voreres per adaptar-les a la normativa vigent, afavorint així la seguretat viària i la mobilitat a peu.

Més actuacions

El consistori preveu continuar amb la millora del ferm d’altres carrers del municipi a través del Pla de carrers. En aquest sentit, durant els primers mesos de 2026 està previst l’arranjament del carrer Maria Gimferrer.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
  2. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
  3. Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
  4. Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
  5. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  6. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
  8. Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos

Sant Vicenç de Castellet completa la reurbanització del carrer Bisbe Perelló

Sant Vicenç de Castellet completa la reurbanització del carrer Bisbe Perelló

El Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà passarà a ser professional a partir de l'1 d'abril

El Parc de Bombers Voluntaris de Puigcerdà passarà a ser professional a partir de l'1 d'abril

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages arranja la teulada de la Biblioteca Municipal

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages arranja la teulada de la Biblioteca Municipal

La cercavila de La Corrida reunirà una quarantena de carruatges i més d’un centenar d’animals

La cercavila de La Corrida reunirà una quarantena de carruatges i més d’un centenar d’animals

Qui vulgui participar a la Transéquia de Manresa, ja es pot apuntar

Qui vulgui participar a la Transéquia de Manresa, ja es pot apuntar

Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre

Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre

La Creu Roja de Berga s’ha activat aquests dies per a protegir del fred les persones sense llar

La Creu Roja de Berga s’ha activat aquests dies per a protegir del fred les persones sense llar

El Conservatori de Música de Manresa estrena un nou piano de cua de gamma alta

El Conservatori de Música de Manresa estrena un nou piano de cua de gamma alta
Tracking Pixel Contents