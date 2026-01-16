Sant Vicenç de Castellet completa la reurbanització del carrer Bisbe Perelló
Les obres, amb un pressupost de 264.000 euros finançats per la Diputació de Barcelona, han millorat el ferm, els serveis i l’accessibilitat de la zona
Regió7
Aquest mes de gener, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha completat les obres de reurbanització del carrer Bisbe Perelló i de diverses vies de l’entorn. L’actuació ha inclòs la renovació del ferm en el tram comprès entre el Parc de Sant Joan i el Passeig de la Pau, així com la millora d’un tram d’aquest darrer vial, que presentava un paviment molt deteriorat.
Les obres han comptat amb un pressupost de 264.000 euros, finançats mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, i s’han executat en un termini de tres mesos. Els treballs han permès millorar la canalització dels diferents serveis i eixamplar les voreres per adaptar-les a la normativa vigent, afavorint així la seguretat viària i la mobilitat a peu.
Més actuacions
El consistori preveu continuar amb la millora del ferm d’altres carrers del municipi a través del Pla de carrers. En aquest sentit, durant els primers mesos de 2026 està previst l’arranjament del carrer Maria Gimferrer.
