La UManresa, a través de la UVic-UCC, condemna l'atac d'Israel a la Universitat de Birzeit, a Cisjordània
S'afegeix al comunicat de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) per un atac que s'ha produït en hores lectives
La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) se suma i fa seu el comunicat emès per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i condemna explícitament l’atac que va patir el passat 6 de gener la Universitat de Birzeit, a Cisjordània, comès per l’exèrcit d’Israel. L’assalt, produït en horari lectiu, amb estudiants, professorat i personal tècnic desenvolupant activitat acadèmica al campus, va causar una dotzena de ferits.
La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya denuncia així una actuació que vulnera el dret internacional humanitari i el dret internacional dels drets humans. Segons el comunicat, les universitats són béns civils, espais essencials per al coneixement i la ciència, on cap forma de violència té cabuda i, encara menys, la militar. Aquest assalt suposa una vulneració flagrant dels principis humanitaris i del dret a l'educació del poble palestí, i suposa un intent deliberat d’aconseguir que la Universitat deixi de ser un espai de coneixement i llibertat.
La nota emesa per la universitat aquesta mateixa tarda de dijous especifica que en un context global marcat per una creixent escalada de conflictes i per una preocupant deriva cap a la lògica de la força, la UVic-UCC vol reiterar el seu rebuig a qualsevol forma de violència i a qualsevol vulneració del dret internacional. Per coherència amb els valors universitaris, davant de l’atac contra la Universitat de Birzeit, la UVic-UCC torna a fer una crida a favor d’una pau veritable i duradora, i pel respecte dels drets i les llibertats del poble palestí.
Les universitats catalanes se sumen així a la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) que ha emès un comunicat en termes molt similars, i on expressen la necessitat de "garantir la seguretat, la integritat i l'autonomia de les universitats, al marge dels contextos de conflicte o tensió política en els quals puguin trobar-se".
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
- Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
- Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
- Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos