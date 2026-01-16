Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a NavàsPantansJo Jet i Maria RibotMenjador compartitPlans cap de setmanaBarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

La UManresa, a través de la UVic-UCC, condemna l'atac d'Israel a la Universitat de Birzeit, a Cisjordània

S'afegeix al comunicat de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) per un atac que s'ha produït en hores lectives

Una ambulància trasllada els ferits de l'atac israelí a la Universitat de Birzeit el passat 6 de gener

Una ambulància trasllada els ferits de l'atac israelí a la Universitat de Birzeit el passat 6 de gener / ALAA BADARNEH / EFE

Eduard Font Badia

Manresa

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) se suma i fa seu el comunicat emès per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i condemna explícitament l’atac que va patir el passat 6 de gener la Universitat de Birzeit, a Cisjordània, comès per l’exèrcit d’Israel. L’assalt, produït en horari lectiu, amb estudiants, professorat i personal tècnic desenvolupant activitat acadèmica al campus, va causar una dotzena de ferits.

La Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya denuncia així una actuació que vulnera el dret internacional humanitari i el dret internacional dels drets humans. Segons el comunicat, les universitats són béns civils, espais essencials per al coneixement i la ciència, on cap forma de violència té cabuda i, encara menys, la militar. Aquest assalt suposa una vulneració flagrant dels principis humanitaris i del dret a l'educació del poble palestí, i suposa un intent deliberat d’aconseguir que la Universitat deixi de ser un espai de coneixement i llibertat.

La nota emesa per la universitat aquesta mateixa tarda de dijous especifica que en un context global marcat per una creixent escalada de conflictes i per una preocupant deriva cap a la lògica de la força, la UVic-UCC vol reiterar el seu rebuig a qualsevol forma de violència i a qualsevol vulneració del dret internacional. Per coherència amb els valors universitaris, davant de l’atac contra la Universitat de Birzeit, la UVic-UCC torna a fer una crida a favor d’una pau veritable i duradora, i pel respecte dels drets i les llibertats del poble palestí.

Les universitats catalanes se sumen així a la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) que ha emès un comunicat en termes molt similars, i on expressen la necessitat de "garantir la seguretat, la integritat i l'autonomia de les universitats, al marge dels contextos de conflicte o tensió política en els quals puguin trobar-se".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
  2. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
  3. Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona
  4. Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
  5. El conductor que va xocar contra la família que va perdre dos fills a Cercs va sortir-se del seu carril
  6. Troben en estat menys greu un home que havia perdut el coneixement a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Intenta pujar a un avió a Tenerife amb la seva dona morta en cadira de rodes
  8. Angoixant moment als Pirineus: una esquiadora catalana grava com una allau l'arrossega muntanya avall amb el seu gos

Un pres apallissa el company de cel·la, s'autolesiona i ataca els funcionaris a Lledoners

Un pres apallissa el company de cel·la, s'autolesiona i ataca els funcionaris a Lledoners

Julio Iglesias nega les acusacions d’agressió sexual: «Em queden forces perquè la gent conegui tota la veritat»

Julio Iglesias nega les acusacions d’agressió sexual: «Em queden forces perquè la gent conegui tota la veritat»

Quina pena de presó té un fals avís de bomba en un avió?

Quina pena de presó té un fals avís de bomba en un avió?

Alba Camps substituirà Tània Verge al Parlament

Alba Camps substituirà Tània Verge al Parlament

La UManresa, a través de la UVic-UCC, condemna l'atac d'Israel a la Universitat de Birzeit, a Cisjordània

La UManresa, a través de la UVic-UCC, condemna l'atac d'Israel a la Universitat de Birzeit, a Cisjordània

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages farà controls del transport escolar a l'entorn dels centres al llarg de la propera setmana

La Policia Local de Sant Fruitós de Bages farà controls del transport escolar a l'entorn dels centres al llarg de la propera setmana

El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, “el delator de Florentino”

El vestidor del Reial Madrid calla davant Arbeloa, “el delator de Florentino”

Un camió fa caure un pal elèctric després d'enganxar-se a un cable a la Torre de Claramunt

Un camió fa caure un pal elèctric després d'enganxar-se a un cable a la Torre de Claramunt
Tracking Pixel Contents