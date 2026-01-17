El Ball del Bo-Bo marca una nova Festa Major d’Hivern a Monistrol de Montserrat
Els actes s’allargaran fins al 25 de gener, amb la Diada de Sant Sebastià com a punt culminant, moment en què es podrà veure la tradicional dansa
Monistrol de Montserrat va donar ahir a la tarda el tret de sortida a la Festa Major d’Hivern, dedicada al seu patró, Sant Sebastià, que s’allargarà fins al 25 de gener. L’acte central de la celebració tindrà lloc el dia 20 de gener amb el tradicional Ball del Bo-Bo.
Ahir, a les sis de la tarda, al Centre Cultural Can Gibert, es va projectar el reportatge Festes, tradicions i vida social, un recull de records i vivències de la gent gran del poble. Amb aquest acte va quedar oficialment inaugurada la Festa Major hivernal d’enguany.
Avui, a dos quarts de cinc de la tarda, la plaça del Bo-Bo acollirà la gimcana de Sant Sebastià, adreçada a infants i adolescents de la vila, a càrrec de l’AEiG La Bestorre. En acabar, hi haurà berenar per a tots els participants. Tot seguit, a la mateixa plaça, tindrà lloc la ballada de l’esbart Monistrol Dansaire. A continuació, l’esbart Sant Genís oferirà el Ball del Ciri de Taradell i, per cloure l’acte, l’Associació Cultural de Monistrol de Montserrat farà una mostra de danses. A les cinc de la tarda, al local d’Art i Esplai, se celebrarà la presentació del llibret Geografia literària de Monistrol de Montserrat, a càrrec de l'autor, Salvador Redó.
Diumenge, Diada de les Santes Relíquies, serà un dels dies més intensos de la celebració. A dos quarts de deu del matí es farà l’arreplec dels administradors de la festa i de les autoritats locals, al so de la cobla de ministrers. Una hora més tard, assistiran a l’ofici solemne, durant el qual es veneraran les Santes Relíquies i es cantaran els Goigs. En acabar, es farà la invitació als actes de la tarda i tindrà lloc la ballada dels Gegants administradors, estrenats l’any passat i que llueixen la indumentària tradicional de pabordes. A les cinc de la tarda, es repetirà l’aplec dels administradors i les autoritats, novament al so de la cobla de ministrers. Tot seguit, a l’església, se celebrarà el cant del Devot Te Deum en acció de gràcies. A continuació, es faran les ballades encapçalades pel Ball dels Administradors de les Santes Relíquies i s'elegirà els administradors de l’any 2027.
L’endemà, a dos quarts de set del vespre, tindrà lloc la cercavila amb els Gegants administradors, al so de la banda, anunciant l’hora del cant de les Completes. Posteriorment, es farà el gran repic de campanes anunciaran la Festa Major. A les vuit del vespre, a l’església, se celebraran les Solemníssimes Completes cantades, amb l’assistència dels administradors de Sant Sebastià i de les autoritats locals. La cerimònia clourà amb l’escenificació del drama sacre Sebastià.
El dia 20 de gener, Diada de Sant Sebastià, se celebrarà l’acte central de la festa: el Ball del Bo-Bo. Al matí, la Cobla Ciutat de Girona farà la passada per anar a recollir els administradors, les autoritats i la bandera del patró. Seguidament, es dirigirà la comitiva a la parròquia per celebrar l’ofici solemne, en el qual un predicador forà glossarà les virtuts del Sant Patró. Els cants de la Santa Missa aniran a càrrec de l’Orfeó Monistrolenc. Al migdia, a la plaça del Bo-Bo, es farà la lectura del pregó, seguida d’un aperitiu i d’una ballada de sardanes.
A la tarda, començarà la segona part de la diada. A les cinc, es farà una nova passada per recollir els administradors i les autoritats. Una hora més tard, tindrà lloc la processó amb la imatge de Sant Sebastià. A les set del vespre, al local d’Art i Esplai, es presentarà la parella de l’administrador prior i, tot seguit, se celebrarà el Ball del Bo-Bo. Enguany, l’abat serà Pere Puig Collado, acompanyat d’Anna Masferrer Ayala; com a batlle anirà Ester Estatuet Bernal, amb Alberto Freijo Cabrero com a acompanyant, i el prior serà Jordi Comella Gil, pendent de confirmar qui l’acompanyarà.
Finalment, per cloure la Festa Major d’Hivern, el diumenge 25 de gener, a dos quarts d’onze del matí, se celebrarà a la parròquia la santa missa en sufragi de tots els associats difunts.
