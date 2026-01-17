Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a NavàsPantansJo Jet i Maria RibotMenjador compartitPlans cap de setmanaBarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

La dona que va denunciar una violació en grup a Navàs diu que la van gravar amb un mòbil

La policia manté oberta la investigació i ja ha previst la pràctica de més proves, per exemple, la declaració de testimonis

Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manresa

Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manresa / Arxiu/Mireia Arso

Eduard Font Badia

R. Tortosa

Manresa

La dona de Navàs que acusa un grup de quatre homes d'aquest municipi d'una agressió sexual i també l'entorn de la denunciant afirmen que ella va ser enregistrada amb un telèfon mòbil mentre duia a terme accions en contra de la seva voluntat.

Aquest és un dels extrems que els Mossos d'Esquadra i el jutjat d'instrucció encarregat del cas hauran d'esbrinar en els propers dies. De moment, després de la declaració de la dona i de l'interrogatori dels veïns de Navàs, la investigació sobre el succés, desenvolupat la matinada del 10 de gener, es manté oberta.

Així, ja s'ha previst la pràctica de més proves, per exemple, la compareixença de testimonis que ajudin a esclarir els fets. Segons la versió de la denunciant i d'alguna altra persona propera, l'episodi de la presumpta violació col·lectiva es va produir en un domicili de Navàs que no és propietat de cap dels implicats.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

  1. Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
  2. Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
  3. Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
  4. Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
  5. Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
  6. Flick, sobre l'actuació de Joan García contra el Racing: 'Ens ha salvat
  7. Catorze províncies en alerta per fred, nevades i fort onatge, segons l'AEMET
  8. Un mosso d'esquadra salva un nen de morir ennuegat en un restaurant a Solsona

Cedirà Puigdemont al ‘pressing Junts’ i avalarà el nou finançament al Congrés?

Cedirà Puigdemont al ‘pressing Junts’ i avalarà el nou finançament al Congrés?

Un ferit en un accident a la C-55 a Manresa

Un ferit en un accident a la C-55 a Manresa

La dona que va denunciar una violació en grup a Navàs diu que la van gravar amb un mòbil

La dona que va denunciar una violació en grup a Navàs diu que la van gravar amb un mòbil

Mont Plans, nova cara de la novena temporada de 'Com si fos ahir'

Mont Plans, nova cara de la novena temporada de 'Com si fos ahir'

Solsona activa el projecte per convertir Cal Metge Soler en la casa de les entitats

Solsona activa el projecte per convertir Cal Metge Soler en la casa de les entitats

La convivència de dofins i pescadors al cap de Creus: mengen de les xarxes, però no les fan malbé

La convivència de dofins i pescadors al cap de Creus: mengen de les xarxes, però no les fan malbé

La UE segella aquest dissabte l'acord amb Mercosur malgrat les protestes de la pagesia i sense termini per a l'aplicació

La UE segella aquest dissabte l'acord amb Mercosur malgrat les protestes de la pagesia i sense termini per a l'aplicació

Restauració i benedicció de l'orgue de la Sagrada Família: nou impuls cultural i religiós a la Seu

Restauració i benedicció de l'orgue de la Sagrada Família: nou impuls cultural i religiós a la Seu
Tracking Pixel Contents