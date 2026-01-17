La dona que va denunciar una violació en grup a Navàs diu que la van gravar amb un mòbil
La policia manté oberta la investigació i ja ha previst la pràctica de més proves, per exemple, la declaració de testimonis
La dona de Navàs que acusa un grup de quatre homes d'aquest municipi d'una agressió sexual i també l'entorn de la denunciant afirmen que ella va ser enregistrada amb un telèfon mòbil mentre duia a terme accions en contra de la seva voluntat.
Aquest és un dels extrems que els Mossos d'Esquadra i el jutjat d'instrucció encarregat del cas hauran d'esbrinar en els propers dies. De moment, després de la declaració de la dona i de l'interrogatori dels veïns de Navàs, la investigació sobre el succés, desenvolupat la matinada del 10 de gener, es manté oberta.
Així, ja s'ha previst la pràctica de més proves, per exemple, la compareixença de testimonis que ajudin a esclarir els fets. Segons la versió de la denunciant i d'alguna altra persona propera, l'episodi de la presumpta violació col·lectiva es va produir en un domicili de Navàs que no és propietat de cap dels implicats.
