El jutjat tanca el cas de la dona que acusava quatre homes de violar-la a Navàs perquè ella no ratifica la denúncia
L'Ajuntament manifesta en paral·lel el "rebuig" i la "condemna més absoluta" a les "agressions sexuals" perquè són "un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones"
El jutjat considera que no hi ha indicis de delicte en el cas de la dona de Navàs que acusava d'una suposada violació en grup quatre veïns del municipi la matinada del 10 de gener.
Aquesta instància ha citat avui tant la denunciant com els homes. I, en aquest acte, segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ella no ha ratificat la denúncia. Per aquesta raó, l'instructor ha arribat a la conclusió que no hi ha base per mantenir que s'hagi comès cap infracció.
La decisió s'ha produït en paral·lel a la difusió d'un comunicat de l'Ajuntament de Navàs a través de les seves xarxes socials en què la institució manifesta el "rebuig" i la "condemna més absoluta" a les "agressions sexuals", ja que constitueixen "una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones".
