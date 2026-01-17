Música, riures i emoció obren la Festa Major d’Hivern de Sant Fruitós
Els pregons de la música Anna Maria Riera i la creadora de continguts Erola Jons, dues santfruitosenques estimades i reconegudes, van fer omplir de gom a gom el Nexe - Espai de Cultura
Sant Fruitós de Bages ha donat tret de sortida a la seva Festa Major d’Hivern aquest dissabte amb dos pregons que van tocar la fibra i arrencar rialles a parts iguals. Enguany, les encarregades d’encetar-la han estat dues dones admirades i reconegudes al municipi bagenc: la música, professora i directora de la Coral de Sant Fruitós des de fa 50 anys, Anna Maria Riera, i la creadora de continguts, Erola Jons.
Riera ha dedicat tota la seva vida a la música i a fer-la ressonar pel municipi. En el seu pregó, ha relatat la seva història, des que quan encara era una nena li van comprar el seu primer piano perquè no hagués d’anar a casa dels veïns per practicar i fins al dia d’avui. Amb senzillesa i una gran emotivitat, ha recordat tothom «qui ha cregut en ella», la seva gran tasca com a docent en innombrables centres educatius del municipi i la comarca i el seu mig segle al capdavant de la coral, que ha estat present a l’acte d’aquest dissabte per amenitzar-lo musicalment.
Amb un to més alegre, la santfruitosenca que acumula 3 milions de seguidors a TikTok, Erola Jons, ha fet palpable la seva estima cap al municipi que l’ha vist créixer i que tan sovint li serveix de refugi quan necessita «baixar les revolucions». Ella també ha recordat moments especials arrelats a la vida festiva local, com la seva participació en les caramelles, les cavalcades de Reis o els Pastorets.
- Una passatgera de l’avió de Turkish Airlines aterrat al Prat va alertar d’un missatge: «Explotarà una bomba a les 9.30»
- Està de moda: el nom d'origen hebreu que ja és el favorit de molts catalans per a les seves filles
- Proliferen els robatoris a l’interior de vehicles per sostreure balises v16 i vendre-les al mercat negre
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Primera imatge de Rosalía com a 'stripper' a la tercera temporada d'Euphoria
- «El tant per cent més alt de flipats per metre quadrat està al futbol»
- Pluja de connexions al primer Vermut per a solters del Bages: 66 'matchs' i un èxit d'assistència
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir