Navàs endreçarà la piscina amb un edifici per a vestidors i un restaurant, un nou vas, i més gespa
Les obres, que començaran aquest any amb el mínim d’afectació possible al servei, també suprimiran la pista de tenis per guanyar la quarta de pàdel
Bona part del recinte de les piscines d’estiu de Navàs (al costat del complex esportiu l’Eix) i l’espai adjacent amb les pistes de tenis i pàdel, canviaran de fesomia amb un projecte de millora de l’equipament que l’Ajuntament vol començar a executar aquest mateix any amb l’objectiu d’ampliar els serveis i millorar els existents. És una actuació amb diversos fronts que inclou la construcció d’un nou edifici d’accés amb vestidors i un servei de bar-restaurant amb terrassa, la substitució de la piscina petita actual per un vas més gran, una ampliació de la zona de gespa, i l’adequació d’una quarta pista de pàdel en lloc de la que encara queda de tenis.
L’Ajuntament preveu portar al ple d’aquest dilluns l’aprovació definitiva del projecte, que ja s’hauria consensuat prèviament amb la resta de grups. I és que, tal com explica l’alcalde, Jaume Casals, la conjunció d’aquestes actuacions surt de la suma de les aportacions que han fet els quatre partits amb representació al consistori a la proposta de reforma d’aquesta zona que es va plantejar en el seu dia. «En alguns casos es va apostar per la pista de pàdel, i en altres pel nou vas de la piscina o per la terrassa..., i veient que cada partit prioritzava una cosa diferent, vam optar per ampliar la petició de crèdit i poder desenvolupar totes les propostes». El conjunt de les obres tindrà un cost d’1.343.000 euros, per als quals hi ha una subvenció de 453.718 euros del Pla General d’Inversions de la Diputació de Barcelona.
L’obra principal se centrarà en el nou edifici, que inclourà la part de serveis i de nous vestidors, «ara en mal estat», i que també reservarà espais per als clubs de natació i de pàdel. A més, comunicarà amb el futur bar-restaurant amb terrassa, que es traurà a concessió i tindrà una capacitat per a més de cent comensals. Aquest nou servei substituirà el bar actual, que és deficitari, i suposarà la construcció d’un restaurant «en una part del poble on actualment no n’hi ha cap», afegeix l’alcalde. Abans, s’haurà d’enderrocar la instal·lació de les dutxes i els vestidors que encara hi ha del Club de Tenis, i que ara s’integraran en el nou edifici, i tot plegat també permetrà guanyar espai de gespa al recinte de les piscines.
Pel que fa a la zona de bany, se substituirà un dels dos vasos que hi ha actualment. Es traurà el petit, que té forma arrodonida, i es canviarà per un de més gran de tipus platja, que permetrà un major aforament tot i que continuarà sent el vas petit i pensat per a la mainada. Finalment, en el recinte adjacent on hi ha les pistes esportives, s’apostarà per una quarta pista de pàdel «que va a l’alça», i se suprimirà la que encara queda de tenis, «que s’utilitza molt poc», diu Casals.
Es compatibilitzaran obra i servei
Un cop feta l’aprovació definitiva del projecte prevista per a aquest dilluns, s’haurà de procedir a la licitació i posterior adjudicació de les obres, amb la idea que ja s’hi pugui començar a treballar abans de l’estiu.
Tanmateix, s’haurà de programar una execució per trams per mirar que els treballs no afectin el funcionament normal dels serveis, especialment el de les piscines durant els mesos d’estiu. Per això, d’entrada, la intenció és començar per l’enderroc de les estructures que han d’anar a terra i anar treballant per la zona del pàdel i del nou edifici, mentre que la construcció del nou vas i l’adequació del nou espai amb la plantació de la gespa, es deixarien per a final d’any.
En total, es preveu que el conjunt de les actuacions es completin en un termini d’un any des del seu inici, de manera que abans de l’estiu del 2027 hauria d’estar tota l’obra executada. Tanmateix, «no cal que necessàriament ens esperem a tenir-ho tot fet» per poder anar posant alguns serveis en marxa, apunta l’alcalde.
