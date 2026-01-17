El president del Parlament, Josep Rull, visita els alumnes de 4t d’ESO de la Vedruna d’Artés
Aprofitant la seva estada al municipi, va signar el llibre d’honor de l'Ajuntament
Regió7
Manresa
Després que els alumnes de 4t d’ESO de la Vedruna d’Artés visitessin el Parlament i que el president, Josep Rull, s’excusés per un compromís, tot anunciant que els retornaria la visita, aquesta setmana els estudiants han pogut rebre’l al centre educatiu. En una trobada distesa, Rull va conversar amb ells sobre la necessitat de trencar prejudicis i d’aprendre a valorar la llibertat. Aprofitant la seva estada al municipi, el president també va visitar l’Ajuntament, on va signar el llibre d’honor i va fer entrega d’una de les mil senyeres numerades, un gest simbòlic per reforçar el vincle amb els municipis.
