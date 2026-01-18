Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos ferits en una sortida de via a la C-58, a Castellbell i el Vilar

L'accident s'ha produït de matinada i el vehicle ha quedat bolcat

Manresa

Un cotxe ha bolcat en una sortida de via aquest diumenge de matinada a la C-58, a Castellbell i el Vilar. L'avís als serveis d'emergència, que segons els Bombers els ha arribat a través d'un sistema electrònic, s'ha donat a les 5.23h.

En el cotxe hi viatjaven quatre persones que han pogut sortir pel seu propi peu. Dues han resultat ferides lleus i han estat traslladades pel SEM a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han intervingut en l'incident.

