Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
L'intern que va provocar el foc a la seva cel·la havia estat sancionat més de cent vegades durant l'últim any
Un funcionari del Centre Penitenciari Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, va resultar ferit greu ahir a la tarda mentre atenia una emergència. El treballador, que va haver de ser traslladat en ambulància a l'hospital, s'havia desplaçat a la cel·la d'un intern molt conflictiu.
El reclús presumptament l'havia incendiat i calia actuar amb urgència. En el moment de treure d'aquell espai el pres, que ha estat sancionat més de cent vegades durant l'últim any per episodis greus i molt greus, el braç de l'afectat va quedar atrapat entre la porta i la paret.
Malgrat els esforços dels seus companys, va ser necessari que es traslladessin al lloc dels fets els Bombers de la Generalitat. Els efectius van fer servir una pinça separadora hidràulica per alliberar el funcionari. L'incident es va desenvolupar a les instal·lacions on hi ha els penats de règim tancat.
Els portaveus d'UGTPresons denuncien que la direcció del centre va "premiar" l’actitud "disruptiva d’un intern totalment inadaptat" com aquest "amb una televisió del centre després de provocar l’incendi que va desencadenar el greu accident d’aquest funcionari".
