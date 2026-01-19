Aliança troba una via indirecta per tenir el primer regidor al Bages
El vicepresident de partit a la comarca, Jordi Soteras, que anava de número 9 a les llistes de Sumem x Santpedor (Junts) s’integrarà al ple com a no adscrit en substitució de Jordi Rojas
Si no hi ha cap imprevist d’última hora, Santpedor tindrà un càrrec orgànic d’Aliança Catalana entre els membres del ple, i serà el primer cas al Bages. Es tracta de Jordi Soteras, que el 2023 anava de número 9 a les llistes de Sumem x Santpedor (vinculat a Junts), però ara és el vicepresident d’Aliança al Bages, i ja ha anunciat la intenció d’integrar-se al consistori com a regidor no adscrit. Entrarà en substitució de Jordi Rojas, un dels dos representants de Sumem en aquest Ajuntament, però que va renunciar al càrrec ja fa un parell de mesos, poc després del trencament del pacte entre aquest partit i ERC, que es va quedar sola en un govern en minoria. A l’oposició ja hi havia Santpedor És un Altre Món (SEAM), i la CUP.
Soteras no havia militat mai en cap partit polític fins que a final del 2023 es va vincular a Aliança Catalana i, segons ha explicat ell mateix a aquest diari, es va convertir en el primer militant del partit del Bages, el Berguedà i el Solsonès. Feia només uns mesos que s’havia integrat a les llistes de Sumem «per coneixença i per fer poble», i el fet que ara sigui d’Aliança i actuï com a no adscrit «és un reflex de la societat», considerant que «bona part de l’electorat de Junts s’ha passat a Aliança». També puntualitza que Sumem x Santpedor «fa servir la marca de Junts, però és un partit independent».
La presa de possessió es preveu en el ple ordinari del segon dimarts de febrer, el dia 10. Soteras hi arribarà després que els sis membres que el precedien a la llista de Sumem i a qui hauria pertocat entrar, hagin decidit no fer-ho «per motius familiars, personals o professionals», segons assegura la portaveu de Sumem i que ha quedat com a única regidora del partit al consistori, Roser Llobera. Fa una lectura de la situació en l’àmbit estrictament local, separat d’altres possibles comicis, i en aquest sentit, entén que el fet que Soteras acabi assumint l’acta com a no adscrit «forma part de la democràcia». Diu que «l’important és treballar pel poble perquè aquí fem municipalisme», i en referència a Soteras afegeix que, agradi o no, «està legitimat a agafar l’acta, i ho hem d’acceptar».
Reticències de l’alcaldia
L’alcalde de Santpedor, el republicà Agustí Comas, no vol aprofundir a fer valoracions sobre els fets fins que Soteras no hagi pres possessió del càrrec. Tanmateix, d’entrada diu que no veu bé que el ple integri una persona que, malgrat que s’incorpori com a regidor no adscrit, sigui un càrrec orgànic d’un partit que no ha estat votat, i responsabilitza Junts de no haver-ho sabut evitar amb totes les renúncies que hi ha hagut de la seva llista abans d’arribar a ell.
Un símil a Berga
El cas de Santpedor arriba poc després d’una situació semblant que es va donar a l’Ajuntament de Berga, amb la moguda que hi ha hagut dins el partit independent BeGi, que va obtenir dos representants el 2023. Un dels seus membres, Judit Vinyes, anunciava fa unes setmanes que es presentarà per Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals, la qual cosa va provocar el trencament a les files d’aquesta formació, i el seu company de partit, Lluís Minoves, va passar a ser regidor no adscrit.
