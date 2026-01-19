Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Bages ha tingut víctimes en dos dels tretze accidents mortals de tren al segle XXI a l'Estat

Els sinistres de Castellgalí i Vacarisses, amb una víctima bagenca, situen les comarques centrals en el mapa dels accidents ferroviaris greus

Accident de tren a Castellgalí, el febrer de 2019

Accident de tren a Castellgalí, el febrer de 2019 / OSCAR BAYONA / Arxiu

Eduard Font Badia

EFE

Manresa

L'accident mortal d'Adamuz, a Còrdova, passarà a la història com un dels accidents ferroviaris més greus en tot el que portem de segle XXI. Possiblement, només el superarà l'accident del 24 juliol de 2013, quan 79 persones van morir i unes altres 143 van resultar ferides en descarrilar un tren que feia la ruta Madrid-Ferrol a uns 2 quilòmetres de l'estació de Santiago de Compostela.

Però des que va començar el segle XXI han estat 13 els accidents de tren que hi ha hagut a tot l'Estat espanyol. I entre aquests 13, dos van passar a la Catalunya central (a Castellgalí i a Vacarisses). I van passar amb poca diferència en el temps, menys de tres mesos.

El primer, cronològicament parlant, va ser el 20 de novembre de 2018. Aquell dia, una persona va morir i cinc van resultar ferides lleus en descarrilar un tren de rodalia a Vacarisses, en la línia R4 Manresa-Sant-Vicenç de Calders. La víctima era bagenca, un ciutadà de Castellbell i el Vilar que acabava de pujar al comboi. L'accident el va provocar una esllavissada de terres procedents d'un talús, la malla del qual s'havia trencat.

El segon accident mortal referent al Bages va passar el 8 de febrer de 2019, quan un tren de rodalies i un altre de regional van col·lidir frontalment a Castellgalí, causant la mort de la maquinista d'un dels trens, de 26 anys, i ferides a un centenar de passatgers, tres d'ells greus.

La resta d'accidents mortals a l'Estat aquest segle XXI han passat a Lorca, Chinchilla (Albacete), Martín de Yeltes (Salamanca), Hellín (Albacete), Villada (Palència), Castelldefels, O Porriño (Pontevedra), La Hiniesta (Zamora), i Sant Boi de Llobregat.

Griselda Serret, de l'Avinent, és plata en la mitja marató de marxa del Vendrell i dos bronzes per al CA Igualada en deu quilòmetres

Crítiques a la direcció de Lledoners per "premiar" amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos

L'episodi de llevantada ha provocat fins dilluns al migdia 41 sortides de Bombers a la Regió Centre

El ball agermana Moià

El Bages ha tingut víctimes en dos dels tretze accidents mortals de tren al segle XXI a l'Estat

Triomf de mèrit de l’AE Vòlei Manresa a Sóller

L'Avinent Manresa i el CA Igualada Petromiralles salven la categoria en el Campionat de Catalunya per clubs en pista curta

Nova fase de l'operació Guimerà de Manresa

