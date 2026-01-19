Crítiques a la direcció de Lledoners per "premiar" amb tabac, teles i trucades els interns més perillosos
UGTPresons exigeix que es deixi d'"aplicar polítiques toves en situació de risc", més formació per al personal i material adequat per a les emergències
R. TORTOSA
Els portaveus de la secció de centres penitenciaris de la Unió General de Treballadors (UGTPresons) critiquen la direcció del recinte de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, perquè, segons ells, "premia" els interns de règim tancat "més conflictius i perillosos" amb "cigarretes, televisors i trucades telefòniques".
D'aquesta manera, opinen els representants dels funcionaris, els responsables del penal intenten "evitar incidents". Per a UGTPresons, el més convenient seria "aplicar el Reglament Penitenciari", ja que no consideren adequat qualsevol altre tipus de mesura. "I tot, a càrrec de l'Administració", es queixen abans d'anunciar: "Plantarem cara abans que sigui massa tard i hàgim de lamentar incidents pitjors".
L'últim cap de setmana, un treballador va haver de ser traslladat urgentment a l'hospital en resultar ferit mentre atenia una emergència. El damnificat va quedar atrapat entre la paret i una porta mentre estava traient d'una cel·la un reclús que acabava d'incendiar-la. A UGTPresons creuen que, considerant que és la segona vegada que es produeix un incident d'aquesta naturalesa, cal que el centre adquireixi "una pinça separadora hidràulica".
En cas contrari, no hi ha més remei que esperar que hi arribin els Bombers. També sostenen que és necessari comptar amb extractors de fum a cada ala, ja que el portàtil de què disposen ha quedat "obsolet". El sindicat, que reclama formació específica sobre focs, vol saber "els resultats de l'Avaluació de Riscos Psicosocials que es va dur a terme el març de 2025".
Els funcionaris afectats recorden la urgència d'"aprovar un pla pilot per a l'ús aerosols d'acció". I de "reforçar" o "protegir" els vidres de les finestres, per impedir que, si es trenquen, es converteixin en armes. Per aquesta raó, UGTPresons clama: "Prou d'aplicar polítiques toves en situació de risc!".
