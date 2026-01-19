Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desallotgen el Consell Comarcal del Bages per un avís d'incendi

Ha estat un problema elèctric a la caixa de connexions que ha deixat l'ens sense subministrament elèctric

El Consell Comarcal del Bages ha hagut de tancar una estona per manca de subminsitrament elèctric

El Consell Comarcal del Bages ha hagut de tancar una estona per manca de subminsitrament elèctric / Ariadna Gombau

Eduard Font Badia

Manresa

El Consell Comarcal del Bages ha hagut de ser desallotjat aquest dilluns al matí a causa d'un avís d'incendi. Als volts d'un quart i cinc de 12 del matí s'ha notat una forta olor de plàstic cremat. Avisats els Bombers de la Generalitat, aquests han comprovat que la pudor sortia d'una caixa elèctrica, i que, efectivament, s'hi estava produint alguna incidència. Per això han decidit desallotjar l'edifici.

Els Bombers han tallat el subministrament elèctric a les instal·lacions i han pogut solucionar el problema en poc més de mitja hora. Minuts abans de les 12 retornaven al Parc de Manresa. Així i tot, l'avaria elèctrica ha deixat l'ens comarcal sense subministrament elèctric durant força estona.

