Desallotgen el Consell Comarcal del Bages per un avís d'incendi
Ha estat un problema elèctric a la caixa de connexions que ha deixat l'ens sense subministrament elèctric
Manresa
El Consell Comarcal del Bages ha hagut de ser desallotjat aquest dilluns al matí a causa d'un avís d'incendi. Als volts d'un quart i cinc de 12 del matí s'ha notat una forta olor de plàstic cremat. Avisats els Bombers de la Generalitat, aquests han comprovat que la pudor sortia d'una caixa elèctrica, i que, efectivament, s'hi estava produint alguna incidència. Per això han decidit desallotjar l'edifici.
Els Bombers han tallat el subministrament elèctric a les instal·lacions i han pogut solucionar el problema en poc més de mitja hora. Minuts abans de les 12 retornaven al Parc de Manresa. Així i tot, l'avaria elèctrica ha deixat l'ens comarcal sense subministrament elèctric durant força estona.
