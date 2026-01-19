El ball agermana Moià
La fotografia final de la vetllada de danses tradicionals va simbolitzar la unió de moltes persones per mantenir viva la tradició
Moià va viure diumenge a la tarda una gran vetllada social, cívica i cultural amb la interpretació dels seus balls tradicionals. L'edició d'enguany de la Festa Major d'Hivern ha tingut el Ball de Gitanes com a protagonista destacat per la commemoració dels 50 anys de la seva recuperació al poble. Una fita que va cloure les celebracions del mateix signe que van tenir lloc el 2023 amb el Ball dels Garrofins i el 2024 amb el Ball del Ciri.
L'església parroquial es va omplir de gom a gom en una demostració del vigor i la vigència d'uns balls que molts veïns i veïnes de Moià se senten seus. La festa va començar amb els balls del Ciri i els Garrofins i, després, va ser el torn del Ball de Bastons a càrrec de la Colla Bastonera de Moià. Després del traspàs de bandera de Sant Antoni al banderer d'enguany, honor que recau en Adrià Clotet, es va fer la ballada de Gitanes per celebrar que es va tornar a dansar ara fa mig segle, el 1976. Amb la Cobla Sabadell, dirigida pel mestre Josep Valldaura, tocant les músiques corresponents, la jornada va culminar en la concorreguda ballada conjunta dels balladors que han mantingut viva la flama de les Gitanes durant cinquanta anys.
Una gran fotografia de grup de tots els balladors i altres persones que han contribuït a fer perdurar els balls tradicionals a Moià va cloure la vetllada, després que es fes un homenatge sorpresa a Roser Forcada i Jordi Ferrer per haver capitanejat la nau durant tres anys intensos que van culminar en un diumenge plujós i per recordar.
