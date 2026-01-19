Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El ball agermana Moià

La fotografia final de la vetllada de danses tradicionals va simbolitzar la unió de moltes persones per mantenir viva la tradició

Fotografia de grup dels balladors que van participar en la festa de danses tradicionals de Moià / OSCAR BAYONA

Toni Mata i Riu

Moià

Moià va viure diumenge a la tarda una gran vetllada social, cívica i cultural amb la interpretació dels seus balls tradicionals. L'edició d'enguany de la Festa Major d'Hivern ha tingut el Ball de Gitanes com a protagonista destacat per la commemoració dels 50 anys de la seva recuperació al poble. Una fita que va cloure les celebracions del mateix signe que van tenir lloc el 2023 amb el Ball dels Garrofins i el 2024 amb el Ball del Ciri.

Ballada conjunta de balladors de les Gitanes en els últims cinquanta anys

Ballada conjunta de balladors de les Gitanes en els últims cinquanta anys / OSCAR BAYONA

L'església parroquial es va omplir de gom a gom en una demostració del vigor i la vigència d'uns balls que molts veïns i veïnes de Moià se senten seus. La festa va començar amb els balls del Ciri i els Garrofins i, després, va ser el torn del Ball de Bastons a càrrec de la Colla Bastonera de Moià. Després del traspàs de bandera de Sant Antoni al banderer d'enguany, honor que recau en Adrià Clotet, es va fer la ballada de Gitanes per celebrar que es va tornar a dansar ara fa mig segle, el 1976. Amb la Cobla Sabadell, dirigida pel mestre Josep Valldaura, tocant les músiques corresponents, la jornada va culminar en la concorreguda ballada conjunta dels balladors que han mantingut viva la flama de les Gitanes durant cinquanta anys.

La fotografia de grup dels balladors va culminar una jornada lluïda

La fotografia de grup dels balladors va culminar una jornada lluïda / OSCAR BAYONA

Una gran fotografia de grup de tots els balladors i altres persones que han contribuït a fer perdurar els balls tradicionals a Moià va cloure la vetllada, després que es fes un homenatge sorpresa a Roser Forcada i Jordi Ferrer per haver capitanejat la nau durant tres anys intensos que van culminar en un diumenge plujós i per recordar.

