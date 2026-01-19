El Ball de Gitanes llueix a Moià
Tres balls amb tradició a Moià com el Ciri, els Garrofins i les Gitanes van reviure fa cinquanta anys a la localitat; dels dos primers ja se’n va celebrar l’efemèride i ahir va ser el torn de l’altre, en una església parroquial plena a vessar
La commemoració dels 50 anys de la recuperació del Ball de Gitanes va culminar ahir a Moià una trilogia que en els darrers geners, amb motiu de la Festa Major d’Hivern, ha recordat que fa mig segle també es van tornar a dansar el Ball del Ciri i el Ball dels Garrofins. En una església parroquial plena a vessar, un centenar de balladors van ocupar el centre del temple per representar les tres coreografies esmentades, així com una ballada conjunta, molt aplaudida, amb una seixantena de dones i homes que en el darrer mig segle han mantingut viva la tradició. La Cobla Sabadell hi va posar la música, amb la direcció de Josep Valldaura.
L’expectació era màxima i l’aixopluc agraït en una jornada grisa i plujosa. La vetllada va començar amb el Ball del Ciri, que serveix per fer el relleu dels administradors de l’altar parroquial entre els membres de la confraria de Sant Antoni. L’espelma i l’almorratxa van anar canviant de mans en una peça elegant, de capes i faldilles, amb sis parelles en acció.
Després van entrar en escena els més petitons per representar el Ball dels Garrofins, el ritual dansaire que anuncia cada any la festa major hivernal. El dring dels picarols de les mitgetes se sentirà de nou avui a les 19 h amb les ballades a les places de la localitat.
Després del ball de bastons de la Colla Bastonera de Moià, es va ritualitzar el traspàs de la bandera de Sant Antoni de mans de l’administrador vigent, Nil Clusella, al nou, Adrià Clotet. Gerard Romeu va interpretar el canvi amb l’orgue de l’església i es va anunciar que el nou traginer d’honor és Josep Antoni Mur, cap del Cos dels Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya. Els Tres Tombs se celebraran diumenge vinent.
Aleshores, el Ball de Gitanes va prendre el protagonisme. Primer, amb la presència del Pollo i la seva pell de conill, disposat a fer la punyeta a les sis parelles de dansaires. Després, amb la irrupció d’una nodrida colla de balladors dels darrers cinquanta anys. I, davant la sorpresa dels homenatjats, es va fer un reconeixement al lideratge de Rosa Forcada i Jordi Ferrer al capdavant de l’entusiasta grup que manté viva la flama ballant.
