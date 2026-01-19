Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els advocats dels denunciats per la falsa violació de Navàs demanen respecte pels seus clients

El jutjat va tancar dissabte el cas per què la noia no es va ratificar en la seva denúncia

L'Ajuntament de Navàs va emetre un comunicat manifestant el "rebuig" i la "condemna més absoluta" a les "agressions sexuals"

La seu dels Jutjats de Manresa

La seu dels Jutjats de Manresa / Oscar Bayona

Eduard Font Badia

Manresa

Després que dissabte al matí el jutjat de Manresa arxivés la denúncia per una suposada violació grupal a Navàs, el cas ha quedat tancat. Ara els advocats que van representar els acusats han emès un comunicat demanant respecte pels seus clients.

Segons va publicar Regió7 el mateix dissabte, el jutjat va considerar que no hi ha indicis de delicte en la denúncia de la dona de Navàs que acusava d'una suposada violació en grup quatre veïns del municipi la matinada del 10 de gener. Després d'escoltar totes les parts, l'instructor va concloure que no hi havia base per mantenir que s'hagués comès cap infracció.

Paral·lelament a això, l'Ajuntament de Navàs a través de les seves xarxes socials difonia un comunicat en què manifestava el "rebuig" i la "condemna més absoluta" a les "agressions sexuals", ja que constitueixen "una violació dels drets humans fonamentals i un atemptat contra la llibertat i la dignitat de les persones".

En les darreres hores, els advocats que van assistir als investigats pel cas han fet una comunicació en defensa dels seus representats, donada la repercussió pública que té l'acusació falsa d'un delicte d'aquesta gravetat. Un comunicat que reproduïm a continuació:

"La denúncia presentada als Mossos d'Esquadra en la qual una dona de Navàs va declarar ser víctima d'una violació grupal per part de 4 homes s'ha arxivat per part del Jutjat.

La dona, no només no va ratificar la denúncia presentada davant els Mossos d'Esquadra, sinó que a més a més va manifestar que la denúncia era totalment falsa i va demanar perdó als investigats.

No existeix cap gravació de cap imatge ni tampoc cap testimoni dels fets tal com s'ha publicat, ja que tot és una invenció de la denunciant.

Aquesta defensa vol agrair al cos dels Mossos d'Esquadra la professionalitat i el tractament d'aquest delicte tan greu, en la que els denunciats són els qui han estat realment els perjudicats, tots veïns del poble de Navàs.

Aquesta defensa s'adhereix al comunicat que ha difós l'Ajuntament de Navàs com no pot ser d'una altra manera, però també li demanem que defensi a les víctimes reals d'aquesta acusació que no són altres que els investigats per una denúncia d'agressió sexual falsa."

Salvador Roset 

Anna Roig

Manel Rubio

Advocats del ICAM.

