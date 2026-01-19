Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els ajuntaments guarden un minut de silenci per les víctimes de l'accident de tren d'Adamuz

Consistoris com Manresa, Abrera o La Seu d'Urgell reten homenatge a les víctimes de l'accident ferroviari

Eduard Font Badia

Diversos ajuntaments de la Catalunya Central, com és el cas del de Manresa, han fet aquest migdia minuts de silenci en homenatge a les víctimes de l’accident ferroviari a Adamuz, Còrdova, en el qual han perdut la vida desenes de persones.

En el cas de la capital del Bages, al punt del migdia i sota la pluja, representants municipals encapçalats per l'alcalde, Mac Aloy, i la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, han guardat un respectuós minut de silenci, que ha estat secundat per treballadors municipals i alguns passavolants a la plaça Major de Manresa.

A més de la capital del Bages, altres consistoris com Abrera o la Seu d'Urgell, entre altres, han fet minut de silenci.

