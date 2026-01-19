Els ajuntaments guarden un minut de silenci per les víctimes de l'accident de tren d'Adamuz
Consistoris com Manresa, Abrera o La Seu d'Urgell reten homenatge a les víctimes de l'accident ferroviari
Diversos ajuntaments de la Catalunya Central, com és el cas del de Manresa, han fet aquest migdia minuts de silenci en homenatge a les víctimes de l’accident ferroviari a Adamuz, Còrdova, en el qual han perdut la vida desenes de persones.
En el cas de la capital del Bages, al punt del migdia i sota la pluja, representants municipals encapçalats per l'alcalde, Mac Aloy, i la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, han guardat un respectuós minut de silenci, que ha estat secundat per treballadors municipals i alguns passavolants a la plaça Major de Manresa.
A més de la capital del Bages, altres consistoris com Abrera o la Seu d'Urgell, entre altres, han fet minut de silenci.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Diversos cotxes queden atrapats a la carretera de Rasos de Peguera
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- Jordi Viladoms, d'Igualada, guanya el seu setè Dakar com a director esportiu
- David Jiménez, advocat expert en herències, adverteix: “Quan tu li entregues els teus béns a un fill has perdut el control”
- Jordi Viladoms, triomfador al Dakar, anuncia que deixa la direcció esportiva de KTM després de deu anys
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia