Més català als comerços: el Consell Comarcal del Bages visitarà 120 establiments per potenciar l'ús de la llengua
La campanya "Digue-ho en català!" vol consolidar i augmentar la presència del català en l'àmbit del comerç vinculant-lo amb els drets lingüístics
El Consell Comarcal del Bages ha engegat la campanya Digue-ho en català!, una iniciativa que pretén potenciar l'ús de la llengua catalana en la vida quotidiana, especialment en l'àmbit del consum, vinculant-la als drets lingüístics en l'atenció comercial. Per aterrar-la, es faran visites informatives i pedagògiques a 120 establiments de quatre municipis de la comarca —Sant Vicenç de Castellet, Sant Joan de Vilatorrada, Sallent i Sant Fruitós de Bages— amb l’objectiu de millorar la disponibilitat lingüística en la retolació, la documentació i l’atenció oral. L'acció compta amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum i el Centre de Normalització Lingüística Montserrat.
La campanya, de suport i formació i en cap cas d’inspecció, oferirà als comerços recursos gratuïts com la revisió i traducció de textos o l’accés a programes per aprendre català. Paral·lelament a les visites, s’ha impulsat una línia comunicativa amb materials gràfics i dos vídeos en format gag que volen transmetre l’hàbit de mantenir la llengua, evitant el canvi d’idioma per inèrcia quan l’interlocutor s’expressa en castellà o per una qüestió d’aparença. En les gravacions hi han participat la creadora de contingut Shalana Rodríguez, l’actriu Mercè Comes i l’actor Joan Valentí.
Tal com ha explicat Eloi Hernàndez, president del Consell Comarcal, “l’ús habitual del català baixa, però a les Comarques Centrals tenim una base forta i estable”. En aquest sentit, ha destacat que a la zona el 59,6% de la ciutadania utilitza la llengua catalana de manera quotidiana. A partir d’aquesta realitat, “la campanya vol consolidar aquest percentatge i fer-lo créixer”.
Més enllà d’incrementar l’ús de l'idioma, la iniciativa també vol afavorir-ne el manteniment. “El 70% dels catalanoparlants canvien de llengua quan el seu interlocutor respon en castellà”, ha puntualitzat Hernàndez. A aquest fet s’hi afegeix que diversos comerços dels municipis bagencs no retolen ni atenen en català, una realitat que reforça encara més la necessitat de la campanya.
Per la seva banda, Sílvia Tardà, vicepresidenta primera del Consell Comarcal, ha destacat que “mantenir el català és cohesió social i és convivència”. L’Enquesta d’usos lingüístics realitzada entre el 2018 i el 2023 posa de manifest que les Comarques Centrals són l’únic àmbit territorial on l’ús habitual de la llengua no retrocedeix, sinó que es manté. “Això indica que al territori hi ha una base social forta i un entorn favorable” i, per aquest motiu, "creiem que el Bages té múscul i potencial per liderar la consolidació".
L’anàlisi també mostra que la radiografia del conjunt de Catalunya és força més pessimista: tot i que el català és àmpliament conegut, un percentatge molt baix de la població l’empra habitualment. Tot plegat confirma que “el principal repte no és només el coneixement de l'idioma, sinó el seu ús real”, ha assegurat Tardà, que ha conclòs recordant que “el català no es perd quan algú no el sap, sinó quan els qui el sabem deixem de fer-lo servir”.
