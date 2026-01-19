Projecten un tercer parc solar a Fonollosa de 30 hectàrees, el triple de gran que els dos actuals junts
La proposta, encara molt inicial, contempla la instal·lació de 35.000 panells en una zona agrícola des Pla de Moncunill
L’empresa Sud Renovables, amb seu a Avinyó, vol promoure la construcció d’un parc solar fotovoltaic d’unes 30 hectàrees a Fonollosa. Seria la tercera instal·lació d’aquestes característiques al municipi, i la més gran de totes, pràcticament amb el triple de superfície que les altres dues juntes. De moment, però «és només una proposta que encara es troba en un estadi molt inicial i pendent d’informes», de manera que no hi ha cap calendari de cara a la seva possible execució, explica l’alcalde, Eloi Hernàndez.
Els promotors plantegen un camp solar considerat «mitjà», amb uns 35.000 panells que generarien 24 Mw de potència. Són cinc vegades més que la que s’obtindrà amb el parc que s’està construint a l’Alzinar, situat a un extrem del terme, al costat del Pla de Palou i a tocar de Sant Joan, on es preveuen 11.200 panells en una superfície de 6,7 hectàrees que començaran a funcionar al llarg d’aquest 2026. Per altra banda, el municipi ja fa temps que té en marxa un altre parc fotovoltaic que ocupa 4,5 hectàrees. El que es vol impulsar ara es projecta en uns terrenys agrícoles a la zona del Pla de Moncunill, a l’est de la urbanització de Canet de Fals.
L’Ajuntament de Fonollosa ha rebut la proposta amb algunes reserves. I és que, el fet que es plantegi en un terreny agrícola, «ens preocupa perquè si aquests parcs van en detriment de l’espai agrari, això ens genera un problema vinculat amb les dejeccions ramaderes», lamenta l’alcalde. I és que, «si anem minimitzant les àrees on deixar-les, tindrem dificultats per gestionar els purins, i els haurem de portar a fora, o fer més plantes de biogàs...», assenyala Hernàndez.
Encara en caldran més
Tot i que es considera d’una dimensió «mitjana», l’alcalde tampoc no acaba d’estar satisfet amb la grandària del parc proposat, si bé «entenem que com a municipi hem de fer la nostra aportació en matèria de transició energètica». En aquest sentit, el Pla de Transició Energètica que es proposa en l’horitzó del 2050, preveu que Fonollosa contribueixi amb 170 hectàrees de producció fotovoltaica, apunta l’alcalde, conscient que caldrà fer un desplegament encara molt més gran que el que hi haurà amb aquest tercer parc, si acaba prosperant, perquè entre tots tres sumaran poc més de 40 hectàrees. De tota manera, aquí també s’hi hauran d’afegir les instal·lacions en cobertes, que ja s’estan fent i se’n preveuran més, i el que pugui sorgir de la comunitat energètica que s’impulsarà al municipi.
Sigui com sigui, l’alcalde assegura que, com a Ajuntament, «estem compromesos amb la transició energètica», de manera que «assumirem la nostra corresponsabilitat». Diu que, «en el fons, aquests parcs poden ser una oportunitat en municipis on no tenim indústria, sempre que això no vagi en detriment de l’agricultura i la pagesia».
