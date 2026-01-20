El ball del Bo-Bo s’aixopluga a l’església
Monistrol de Montserrat ha celebrat aquest dimarts el seu ball més genuí sota cobert per la pluja, però el canvi no ha deslluït l’espectacle, que ha aplegat una multitud en un dels actes més esperats de la Festa Major d’Hivern
La pluja ha fet la guitza i ha impedit que Monistrol de Montserrat pogués celebrar aquest dimarts el ball del Bo-Bo com toca, sota les arcades de la plaça que porta el mateix nom que la dansa. Tot i que a l’hora de començar a ballar, a les 8 del vespre, ja pràcticament no plovia, l’organització no s'ha volgut arriscar i ha optat per traslladar el final de festa a l’església de Sant Pere, com ja s’havia avisat en cas de pluja, i com ja s’ha fet en altres ocasions en circumstàncies similars.
Malgrat el canvi, l’espectacle no ha decebut el nombrós públic que s'ha aplegat dins del temple, sense el fred que se sol patir altres hiverns, i a resguard del plugim que, poc o molt, hauria mullat el públic, que queda desprotegit de les voltes de la plaça. De fet, el temps ja ha marcat la jornada, i ha fet patir per les passades, el pregó i la processó, que s'ha hagut d'escurçar. L’únic que hi havia assegurat era la missa en honor a Sant Sebastià, que quedava a resguard dins del temple, i en què s'ha pregat amb una menció expressa per les víctimes (i les famílies) de l’accident ferroviari de diumenge a la localitat cordovesa d’Adamuz.
El ball tanca la jornada
El trasllat ha obligat a moure bancs i adequar un espai dins l’església com si fos la plaça, amb unes bancades centrals que simulaven els pilars que els dansaires rodegen durant el ball. La resta del temple ha quedat ple a vessar, i fins i tot hi ha hagut gent que s'ha quedat a l’entrada.
El ball del Bo-Bo ha servit per posar el punt final a la diada que Monistrol dedica cada 20 de gener a Sant Sebastià. Eren les 8 en punt quan es donava el tret de sortida a la dansa hegemònica del poble, que enguany tenia de protagonistes Pere Puig Collado, en la figura de l’Abat, acompanyat per la seva parella de ball Anna Masferrer Ayala; Ester Estatuet Bernal, com a Batlle, al costat d’Alberto Freijo Cabrero; mentre que el Prior era Jordi Comella Gil que, tal com mana la tradició, no ha desvetllat la seva parella fins a l’inici del ball del Bo-Bo, i que en aquest cas es tractava de Jordina Gordi Fernández-Luengo.
Seguint el ritual que defineix la dansa pròpia de Monistrol, les tres parelles han ballat al ritme d’un contrapàs, un passeig galant, un punteig de va i ve, i d’una sardana saltada i en rotllana, fins a completar les tres passades.
Com és habitual, el públic observava atent els passos de les parelles dansaires i els seus vestits de gala propis d’aquest ball, que recomana una mantellina negra i vestits de color per a les dones casades (però vestit negre per a la fadrina), mentre que els homes solen lluir un gambeto negre i un barret de copa del mateix color. Un vestuari que es va descobrint a mesura que el ball avança perquè els seus protagonistes es desprenen dels abrics i les capes a la segona volta.
Abans del vals popular que acomiada la festa, els presents han donat el seu vistiplau amb el tradicional «és bo» als administradors del 2027. Es tracta de Marta Mendoza Miralles, com a Abat; Sílvia Subirana de la Cruz, com a Batlle, i Josep Oriol Fernández Rodríguez, com a Prior.
