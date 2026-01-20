Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Castellbell completa la renovació de la coberta de la sala petita del Casino Borràs

El consistori està ultimant els treballs de pintura i substitució de la il·luminació abans de posar l'espai a disposició de les entitats

Una imatge de la coberta que s'acaba de restaurar

Una imatge de la coberta que s'acaba de restaurar / Ajuntament de Castellbell

Regió7

Castellbell i el Vilar

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha completat aquest mes de gener les obres de renovació de la coberta de la sala petita del Casino Borràs. L’actuació, que ha tingut un cost de 202.000 euros, ha comptat amb el finançament de la Diputació de Barcelona, a través d’una subvenció de 150.000 euros que ha pogut aconseguir l’actual equip de govern. Els treballs han permès la reforma íntegra de la coberta en què s’han col·locat elements de fusta i ara ofereix una entrada de llum natural.

El consistori posarà aquest espai a disposició de les entitats del poble els pròxims mesos, un cop completi les tasques que continuen pendents i que consistiran en la pintura i la substitució de la il·luminació amb tecnologia LED. L’espai funcionarà com a sala annexa de la sala principal del Casino Borràs i permetrà actes i activitats de petit format.

En paral·lel, l’Ajuntament té previst demanar una nova subvenció a la Diputació de Barcelona per aconseguir la climatització adient de la sala, que també inclourà millores de la sala gran del Casino Borràs, en el marc del Programa sectorial de reforma i equipaments culturals 2026-2027.

