ERC Sant Fruitós demana al govern de GfP que impulsi projectes redactats o iniciats en l'anterior mandat
Els republicans acusen l'executiu de menystenir-los en les seves propostes, i li demanen "més respecte i més projecte"
ERC de Sant Fruitós de Bages, principal grup a l'oposició en aquest Ajuntament, lamenta que l'equip de govern de Gent fent Poble no tingui en consideració algunes propostes que li ha fet en matèria fiscal, pressupostària i de projectes pendents, i li retreu que, en lloc d'això, des de l'alcaldia, que ostenta Joan Carles Batanés, es respongui "amb un to ofensiu i partidista, i amb afirmacions falses o inexactes sobre projectes i dades que consten als arxius municipals". Els republicans denuncien aquesta actitud que, segons diuen, l'executiu hauria mostrat en un document signat per Batanés per donar resposta a qüestions formulades per ERC.
Unes propostes que, entre altres coses, incloïen una taxa de residus més justa i ambiental, l’augment de bonificacions d’IBI i ICIO per rehabilitació, habitatge assequible i eficiència energètica, la taxa 0 del Servei d’Ajuda a Domicili, la recuperació dels ajuts d’hivern per a subministraments i la posada en marxa d’un quadre de planificació i seguiment trimestral del pressupost. També li plantejaven impulsar diversos projectes ja redactats o iniciats en el mandat anterior, com el pla de la façana nord i el Turó de Santmartí, la urbanització de la plaça Onze de Setembre, el parc Bertran i Serra, els carrils bici de Torroella i Rosaleda, l’Hostal de Pineda, l’ampliació del pont del Paco o el projecte d’àpats acompanyats per combatre la soledat.
ERC assegura que la resposta de Batanés a aquests plantejaments "no entra de debò en el fons de la qüestió", i en aquest sentit, "en lloc de dir si hi està d’acord, si ho vol estudiar o si ho rebutja amb arguments, opta per insultar, posar en dubte la nostra honestedat i arribar a dir que alguns projectes ens els inventem, tot i estar redactats per despatxos prestigiosos i aprovats en aquest mateix Ajuntament”, apunta la portaveu del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament, Àdria Mazcuñan.
En un comunicat, ERC sosté que aquests plantejaments "són com una eina per sortir del bloqueig actual i millorar l'eficiència del govern" i, en canvi, "l’alcalde ho interpreta com un atac personal i respon mirant enrere, en lloc d’afrontar el present". Per als republicans, tot plegat "és un profund malentès: no volem humiliar ningú, volem que Sant Fruitós torni a avançar”. Recorda a GfP que "ha encadenat dos pressupostos prorrogats i ha perdut subvencions importants, per exemple en matèria d'habitatge, per un import aproximat de 2,5 milions d'euros".
Malgrat tot, ERC diu que "seguirem fent propostes, fiscalitzant i oferint col·laboració sempre que sigui per al bé de Sant Fruitós".
