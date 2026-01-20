Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Roben a autobusos estacionats a l'estació de Manresa

Els Mossos investiguen els danys provocats a un mínim de 9 vehicles la matinada de dissabte

L'estació d'autobusos de Manresa

L'estació d'autobusos de Manresa / Mireia Arso / Arxiu

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen els danys ocasionats a un mínim de 9 autobusos que es trobaven estacionats la matinada de dissabte a l'estació d'autobusos de Manresa. Segons la denúncia presentada per una de les empreses que operen a aquestes instal·lacions, entre les 3 i les 7 de la matinada del passat dia 17 algú va accedir a l'interior dels vehicles, causant danys en diferents aparells, tot i que pràcticament no es va produir cap sostracció. De fet, només es troba a faltar la documentació d'un dels autobusos.

De moment s'ha presentat només la denúncia d'una empresa, però no es descarta que en les pròximes hores s'afegeixin al cas la d'altres que també podrien haver patit desperfectes.

