Sant Fruitós de Bages ajorna els actes de la Festa Major d’Hivern de dimecres amb motiu del dol oficial per l’accident d’Adamuz

L’actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós, la ballada de sardanes i el vermut popular es traslladen al dissabte 24

La missa de demà a les 11 del matí és l'única activitat que es manté

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha informat que els actes de la Festa Major d’Hivern previstos per a demà, dimecres 21 de gener, queden suspesos amb motiu del decret de dol oficial a Catalunya per les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz.

La missa programada a les 11 del matí a l’església parroquial és l’únic acte que es mantindrà amb normalitat. La resta d’activitats es traslladen al 24 de gener.

A les 12 del migdia de dissabte, a la plaça de l’església, tindrà lloc l’actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós. A dos quarts d’una, la Cobla Manresa agafarà el relleu amb una ballada de sardanes, que clourà amb un vermut popular.

El consistori santfruitosenc ha expressat el seu condol i suport a les famílies i a totes les persones afectades per l’accident.

