Sant Fruitós de Bages ajorna els actes de la Festa Major d’Hivern de dimecres amb motiu del dol oficial per l’accident d’Adamuz
L’actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós, la ballada de sardanes i el vermut popular es traslladen al dissabte 24
La missa de demà a les 11 del matí és l'única activitat que es manté
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha informat que els actes de la Festa Major d’Hivern previstos per a demà, dimecres 21 de gener, queden suspesos amb motiu del decret de dol oficial a Catalunya per les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz.
La missa programada a les 11 del matí a l’església parroquial és l’únic acte que es mantindrà amb normalitat. La resta d’activitats es traslladen al 24 de gener.
A les 12 del migdia de dissabte, a la plaça de l’església, tindrà lloc l’actuació dels Geganters i Grallers de Sant Fruitós. A dos quarts d’una, la Cobla Manresa agafarà el relleu amb una ballada de sardanes, que clourà amb un vermut popular.
El consistori santfruitosenc ha expressat el seu condol i suport a les famílies i a totes les persones afectades per l’accident.
