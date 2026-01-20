Sant Fruitós de Bages celebra un Mercat de la Terra dedicat a la mongeta del ganxet
El mal temps va restar assistents a una matinal amenitzada per Maria Navarrete
Jaume Grandia
Sant Fruitós
Com cada tercer de dissabte del mes, el Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages va acollir una nova edició del Mercat de la Terra, que en aquesta ocasió tenia com a protagonist la mongeta del ganxet. El mal temps amb pluja, fred i vent, va restar assistents a una matinal que va ser amenitzada per l’animadora Maria Navarrete i va comptar amb l’actuació musical de la guitarrista i cantant Marina. Els visitants també van poder gaudir d’un tast de mongetes mentre passejaven per altres parades de productes d’horta de temporada.
