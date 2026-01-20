Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sant Fruitós de Bages celebra un Mercat de la Terra dedicat a la mongeta del ganxet

El mal temps va restar assistents a una matinal amenitzada per Maria Navarrete

Parades del Mercat de la Terra de Sant Fruitós

Parades del Mercat de la Terra de Sant Fruitós / Jaume Grandia

Jaume Grandia

Sant Fruitós

Com cada tercer de dissabte del mes, el Cobert de la Màquina de Batre de Sant Fruitós de Bages va acollir una nova edició del Mercat de la Terra, que en aquesta ocasió tenia com a protagonist la mongeta del ganxet. El mal temps amb pluja, fred i vent, va restar assistents a una matinal que va ser amenitzada per l'animadora Maria Navarrete i va comptar amb l'actuació musical de la guitarrista i cantant Marina. Els visitants també van poder gaudir d'un tast de mongetes mentre passejaven per altres parades de productes d'horta de temporada.

