Sant Fruitós de Bages reconeix la trajectòria de cinc entitats locals en l’esmorzar de germanor
Un centenar de persones del teixit associatiu s'han reunit al Nexe – Espai de Cultura
Enguany, s'ha reconegut El Cau de la Guineu, el Memorial Eduard Casajoana, Social Lovers, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i Brogit Difonem Cultura
Sant Fruitós de Bages
Aquest diumenge, el Nexe – Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages ha reunit un centenar de persones del teixit associatiu del municipi en el tradicional esmorzar de germanor entre les entitats locals i l’Ajuntament.
En aquesta edició, les entitats reconegudes han estat El Cau de la Guineu (25 anys), el Memorial Eduard Casajoana (25 anys), Social Lovers (10 anys), l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (10 anys) i Brogit Difonem Cultura (10 anys).
L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor d’Entitats, Xavier Navarro, han fet entrega d’un record commemoratiu als representants de les entitats homenatjades, com a mostra d’agraïment per la seva tasca i el seu compromís amb el municipi.
