Sant Fruitós de Bages reconeix la trajectòria de cinc entitats locals en l’esmorzar de germanor

Un centenar de persones del teixit associatiu s'han reunit al Nexe – Espai de Cultura

Enguany, s'ha reconegut El Cau de la Guineu, el Memorial Eduard Casajoana, Social Lovers, l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i Brogit Difonem Cultura

Esmorzar de germanor entre entitats i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Esmorzar de germanor entre entitats i l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Regió7

Sant Fruitós de Bages

Aquest diumenge, el Nexe – Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages ha reunit un centenar de persones del teixit associatiu del municipi en el tradicional esmorzar de germanor entre les entitats locals i l’Ajuntament.

En aquesta edició, les entitats reconegudes han estat El Cau de la Guineu (25 anys), el Memorial Eduard Casajoana (25 anys), Social Lovers (10 anys), l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil (10 anys) i Brogit Difonem Cultura (10 anys).

L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el regidor d’Entitats, Xavier Navarro, han fet entrega d’un record commemoratiu als representants de les entitats homenatjades, com a mostra d’agraïment per la seva tasca i el seu compromís amb el municipi.

