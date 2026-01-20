Sant Vicenç de Castellet potencia l’esperit popular de la festa major
La celebració incorpora, com a novetat principal, un sopar a Cal Soler divendres a la nit abans del concert jove
Sant Vicenç de Castellet accentua el caràcter popular de la Festa Major d’Hivern que se celebrarà des d’aquest dijous i fins al diumenge. Aquest any la festa incorpora, com a novetat principal, un sopar popular a Cal Soler el divendres a la nit abans del concert jove, en què es farà un tribut a Estopa, i tindrà com a pregoner el santvicentí Òscar Playà, responsable de la nova empresa Rodalies Catalunya. En conjunt, el municipi viurà quatre dies de festa amb activitats pensades perquè en puguin gaudir tot els públics.
Aquest dijous, 22 de gener, diada de Sant Vicenç, més enllà del pregó institucional s’ha programat la missa en honor al Sant a l’Església Parroquial, l’audició de sardanes amb la Cobla Lluïsos de Taradell a Cal Soler i la projecció de la pel·lícula familiar «Del Revés 2», amb crispetes per a tothom a l’auditori Maria Carme Grauvilardell.
El regidor d’Actes i Festes de Sant Vicenç, Pau Polo, explica que aquest any s’ha volgut accentuar el caràcter popular de la festa amb activitats que convidin «a sortir i trobar-nos, més enllà dels actes institucionals», com és el cas del sopar popular que enguany s’ha incorporat a la festa. En aquest sentit, aprofitant que divendres a les 7 hi haurà el concert amb Koala Band, en què s’interpretaran les cançons en anglès que han treballat els darrers mesos els alumnes de les tres escoles de Sant Vicenç de Castellet, tot seguit, hi haurà una botifarrada popular organitzada pel Club Natació Castellet. Agafarà el relleu el concert jove amb el grup Cacho a Cacho – Tribut a Estopa amb entrada gratuïta al mateix espai de Cal Soler. Prèviament, a la tarda, hi haurà torneig de tenis taula i s’inaugurarà l’exposició «Jordi Viladoms, el traç que fa somriure», a l’auditori de la Biblioteca que recull la tasca de l’il·lustrador santvicentí.
Les activitats continuaran dissabte amb la gimcana familiar «Troba la Mola» en què s’hauran de trobar un seguit de dibuixos en espais i parcs infantils que es podran canviar pel popular dolç santvicentí a la pastisseria Can Postres. A la tarda, hi haurà teatre amb el thriller «Carnaval», amb el grup Elenc la Roda de Castellgalí, un bingo musical a Cal Soler i el concert de Festa Major amb Natxo Tarrés & The Wireless que ret homenatge a Bob Marley.
Ruta dels gronxadors panoràmics
Diumenge al matí s’estrenarà la caminada que resseguirà la ruta dels gronxadors panoràmics de Montserrat, que ben aviat es posarà en funcionament a Sant Vicenç. Es tracta d’un projecte turístic que passa per diferents punts del municipi i permet gaudir «de les vistes privilegiades que tenim a la muntanya», explica Polo. D’altra banda, es programarà una matinal de country a càrrec del grup Country Castellet i la cercavila de gegants resseguirà els carrers i espais més cèntrics. El punt final a quatre dies de festa serà el concert per a la gent gran de diumenge a la tarda amb el concert de l’Orquestra New Marabú.
