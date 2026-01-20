Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Súria se suma al dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz i suspèn actes de Sant Sebastià

S'ha cancel·lat la galejada, la cercavila, la ballada de sardanes i el vermut popula i s'ha ajornar la inauguració de l’exposició sobre Magí Fàbrega

El consistori expressa el seu suport a les famílies de les víctimes

Súria se suma al dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz i suspèn actes de Sant Sebastià

Súria se suma al dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz i suspèn actes de Sant Sebastià / Ajuntament de Súria

Regió7

Súria

L’Ajuntament de Súria ha expressat la seva solidaritat amb les famílies de les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) i s'ha afegit al dol oficial per la tragèdia, d’acord amb el decret 6/2026 de la Generalitat que estableix la suspensió de les celebracions oficials entre els dies 20 i 22 de gener, i la col·locació de les banderes a mig pal en edificis i dependències oficials.

L’aplicació d’aquest decret obliga a suspendre alguns dels actes previstos per a aquest dimarts 20 de gener dins del programa de la Festa de Sant Sebastià. En concret, queden suspeses la galejada, la cercavila, la ballada de sardanes i el vermut popular.

D’aquesta manera, el programa de la Festa de Sant Sebastià per a aquest dimarts 20 de gener queda de la següent manera:

• 11.00 hores. Missa solemne i renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià a l'església Parroquial de Sant Cristòfol. Acabarà amb el cant dels Goigs de Sant Sebastià, d’Anton Malats i Gallés.

• 18.00 hores. Obra de teatre Vilafranca. Un dinar de Festa Major de Jordi Casanovas i Güell al teatre del Foment Cultural. Primera representació. A càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural.

Arran del decret de declaració de dol oficial, també serà ajornada la inauguració de l’exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat’ prevista per a aquest dijous 22 de gener a la sala Cal Balaguer del Porxo. La nova data de celebració d’aquest acte serà anunciada pròximament.

L’Ajuntament ha demanat la comprensió de tothom davant d’aquestes circumstàncies, i reitera el seu suport als familiars de les víctimes de l’accident.

