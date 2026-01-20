Súria se suma al dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz i suspèn actes de Sant Sebastià
S'ha cancel·lat la galejada, la cercavila, la ballada de sardanes i el vermut popula i s'ha ajornar la inauguració de l’exposició sobre Magí Fàbrega
El consistori expressa el seu suport a les famílies de les víctimes
Regió7
L’Ajuntament de Súria ha expressat la seva solidaritat amb les famílies de les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova) i s'ha afegit al dol oficial per la tragèdia, d’acord amb el decret 6/2026 de la Generalitat que estableix la suspensió de les celebracions oficials entre els dies 20 i 22 de gener, i la col·locació de les banderes a mig pal en edificis i dependències oficials.
L’aplicació d’aquest decret obliga a suspendre alguns dels actes previstos per a aquest dimarts 20 de gener dins del programa de la Festa de Sant Sebastià. En concret, queden suspeses la galejada, la cercavila, la ballada de sardanes i el vermut popular.
D’aquesta manera, el programa de la Festa de Sant Sebastià per a aquest dimarts 20 de gener queda de la següent manera:
• 11.00 hores. Missa solemne i renovació del Vot de Poble a Sant Sebastià a l'església Parroquial de Sant Cristòfol. Acabarà amb el cant dels Goigs de Sant Sebastià, d’Anton Malats i Gallés.
• 18.00 hores. Obra de teatre Vilafranca. Un dinar de Festa Major de Jordi Casanovas i Güell al teatre del Foment Cultural. Primera representació. A càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural.
Arran del decret de declaració de dol oficial, també serà ajornada la inauguració de l’exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat’ prevista per a aquest dijous 22 de gener a la sala Cal Balaguer del Porxo. La nova data de celebració d’aquest acte serà anunciada pròximament.
L’Ajuntament ha demanat la comprensió de tothom davant d’aquestes circumstàncies, i reitera el seu suport als familiars de les víctimes de l’accident.
- Arriba a Manresa el punt de venda d’estris de cuina més esperat
- Expectació a la plaça Catalunya de Manresa per la presència d'una grua per treure un cadàver d'un pis
- El propietari que presumeix de no apujar el lloguer: “Ja em sembla molta pasta el que li cobro…”
- Tres cotxes implicats en un accident a l'Eix Transversal a Manresa
- Gonzalo Bernardos, economista: 'Els hereus de les famílies obreres no paguen l'impost de successions a Espanya
- Un funcionari de Lledoners resulta ferit greu en atendre un incendi provocat per un pres de màxim risc
- El ‘monjo vident’, un dels 10 delinqüents més buscats d’Espanya, detingut a Nicaragua per pederàstia
- Terrible accident mortal amb centenars de ferits en descarrilar dos trens a Còrdova