Restablerta la circulació ferroviària a l'R4 entre Manresa i Terrassa després de la caiguda d'un pi a la via
La via s'havia tallada per la caiguda d'un pi a Viladecavalls
ACN
Als volts de dos quarts de sis de la tarda s'ha restablert la circulació de trens a la línia R4 de Rodalies de Renfe entre Manresa i Terrassa, que s'havia vist afectada per la caiguda d'un pi sobre la via al pas de la infraestructura pel municipi de Viladecavalls (Vallès Occidental). Protecció Civil havia activat la fase de prealerta del pla d'emergències Ferrocat per aquesta incidència i Adif, per la seva banda, ha mobilitzat el "personal necessari" per restablir la circulació com més aviat millor. També s'ha habilitat servei alternatiu de bus mentre ha durat el tall.
La circulació s'ha restablert als volts de dos quarts de sis de la tarda, un cop els Bombers han acabat les tasques de retirada de l'arbre que havia caigut sobre la catenària.
