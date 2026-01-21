Cardona apropa l’educació musical a tot l’alumnat de primària amb Ultramúsics
El projecte comunitari, impulsat per l’Ajuntament i l’Escola Municipal de Música Musicant, es desplega a les tres escoles del municipi amb classes d’instruments dins l’horari lectiu
Regió7
El projecte comunitari Ultramúsics té com a objectiu la promoció de l’aprenentatge d’un instrument musical, així com el foment de la cohesió social, el treball en equip i l’apropament a la cultura musical entre els infants del municipi. L’Ajuntament de Cardona consolida aquesta iniciativa en col·laboració amb l’Escola Municipal de Música Musicant, desplegant el projecte a les tres escoles de primària del municipi. El programa permet impartir classes d’instruments musicals dins l’horari lectiu, amb la voluntat de garantir que tot l’alumnat, sense excepció, tingui l’oportunitat d’aprendre a tocar un instrument i gaudir dels beneficis de l’educació musical.
L’acció està finançada per l’Ajuntament de Cardona i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. El nou desplegament del projecte aquest curs ha permès que Ultramúsics s’implementi a tots els centres d’educació primària del municipi —l’Escola Patrocini, l’Escola Joan de Palà i Vedruna Cardona— i s’adreça a l’alumnat del segon cicle de primària.
Cada sessió compta amb la participació de tres docents: dos professors de l’Escola Municipal de Música Musicant i un docent del centre educatiu corresponent. El projecte se centra principalment en instruments de banda, com el clarinet, el saxòfon, la trompeta i el trombó, una elecció que respon a la rica tradició de música al carrer de Cardona, històricament vinculada a aquest tipus d’instruments. Alhora, també s’ha tingut en compte la singularitat de cada centre, i a l’Escola Joan de Palà s’hi ofereixen classes d’orquestra de violins.
Amb el projecte Ultramúsics, i gràcies a la tasca de l’Escola Municipal de Música Musicant, es vol promoure no només l’aprenentatge musical, sinó també valors com la cohesió social, el treball col·lectiu i l’accés universal a la cultura musical per a tots els infants del municipi.
