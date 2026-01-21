El Carnestoltes de Santpedor se celebrarà els dies 13, 14 i 15 de febrer
Tothom qui es vulgui inscriure al concurs de disfresses de la rua de dissabte, s'ha d'apuntar a través del formulari web. Es manté la novetat de l'any passar amb la votació popular per al concurs
Enguany els premis de la rua varien una mica
Regió7
Santpedor celebrarà un any més el Carnestoltes, la festa d’hivern de la disbauxa abans de la Quaresma, una de les festes més populars del país i amb gran participació al poble. Enguany, se serà el cap de setmana del 13, 14 i 15 de febrer. Per això, l’Ajuntament fa una crida a tots els santpedorencs i santpedorenques perquè vagin acabant les seves disfresses per al dia de la rua de Carnestoltes, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer.
La rua d’enguany mantindrà la novetat de l’any passat: la votació popular del concurs de disfresses. Totes les persones que hi assisteixin podran votar la disfressa individual o en parella, la comparsa i la carrossa que més els agradin. Els resultats de les votacions se sumaran al vot del jurat i determinaran les disfresses guanyadores de cada categoria. Tots els interessats a participar en el concurs de disfresses de dissabte, podeu fer la inscripció a través del formulari en línia. El termini per inscriure-s’hi és fins al dijous 12 de febrer a les set de la tarda.
Un cop inscrits, poden recollir el dorsal amb el número identificatiu a l’Ajuntament, fins al divendres 13 de febrer de 2026 a les dues de la tarda. L’horari d’atenció és de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i els dijous també a la tarda, de 17 a 19 hores.
La rua començarà el dissabte 14 de febrer de 2026 a les sis de la tarda. La concentració de totes les disfresses serà a la Ronda de Sant Pere amb Carrer Núria, i a 2/4 de set començarà la rua a la Plaça Catalunya, amb el rei Carnestoltes Leru Leru, acompanyat del DJ Lerele.
Podeu revisar les normes de participació del concurs de disfresses aquí.
Concurs de disfresses
- Individual/parella: 1r premi - Menú per dues persones a un restaurant de Santpedor, 2n premi - Un lot productes de proximitat i 3r premi - Un lot productes de proximitat
- Comparses: 1r premi - 150 euros, 2n premi - 100 euros i 3r premi - 75 euros.
- Carrosses: 1r premi - 150 euros, 2n premi - 100 euros i 3r premi - 75 euros.
La cotació popular serà en línia durant la Rua i se sumarà als punts del jurat per decidir qui eren els guanyadors del concurs.
