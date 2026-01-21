Detenen a València per un segrest una persona que estava en recerca per un jutjat de Manresa
Els detinguts per la Policia Nacional són dos joves de 23 i 25 anys
Europa Press
Agents del Cos Nacional de Policia han detingut a València dos joves de 23 i 25 anys, acusats presumptament d’haver segrestat un altre jove en un domicili de la ciutat i d’exigir diners per alliberar-lo. Segons la investigació, la víctima hauria col·laborat prèviament amb els ara arrestats en estafes mitjançant el mètode phishing, fent-se passar per una entitat bancària, i quan va intentar abandonar el grup hauria estat retinguda contra la seva voluntat.
Un d’ells tenia vigent una reclamació judicial d’un jutjat de Manresa. Tots dos ja han passat a disposició judicial.
Segons ha informat la Policia en un comunicat, als detinguts se’ls atribueixen presumptament els delictes de segrest, estafa i associació il·lícita. Els fets es remunten al passat 6 de gener, quan agents van ser alertats per la Sala 091 perquè es desplacessin fins a un habitatge de la ciutat on, suposadament, hi havia un home segrestat.
Un cop al lloc, els policies van picar insistentment a la porta i finalment un home, molt nerviós, els va permetre l’entrada. A l’interior van localitzar la víctima asseguda amb dos homes més, mentre feia gestos evidents perquè l’ajudessin a sortir del domicili. Els agents van separar el segrestat dels sospitosos i van saber que el dia anterior havia quedat amb un amic en un bar, moment en què cinc homes l’haurien abordat. Un d’ells presumptament li hauria apuntat la mà amb una arma de foc i l’hauria amenaçat de disparar si no els acompanyava.
Posteriorment, l’haurien introduït en un vehicle i traslladat fins al domicili on va ser localitzat, on li haurien exigit el pagament de 15.000 euros procedents dels beneficis obtinguts en una estafa. La investigació va permetre constatar que la víctima havia participat amb els detinguts en estafes mitjançant phishing, suplantant una entitat bancària.
Quan va intentar abandonar l’organització, hauria estat retinguda il·legalment mentre li reclamaven els diners guanyats amb l’activitat delictiva. Amb autorització judicial, els agents van escorcollar l’habitatge, on van intervenir sis telèfons mòbils, més de 400 euros en efectiu i diverses targetes bancàries.
Finalment, la Policia va detenir els dos homes que es trobaven al domicili com a presumptes autors dels fets.
