La Generalitat preveu licitar més de trenta pisos de protecció oficial al centre de Súria
El projecte suposa la primera gran promoció d’habitatge públic en gairebé vint anys i serà possible gràcies a la cessió de solars municipals
Regió7
La Generalitat de Catalunya té previst licitar, en els pròxims mesos, la construcció de més de trenta pisos d’habitatge de protecció oficial (HPO) al centre de Súria. Es tracta de la primera gran promoció d’habitatge públic que la Generalitat impulsa al municipi en gairebé vint anys.
Aquest projecte ha estat possible gràcies a les gestions de l’Ajuntament de Súria, que ha posat a disposició solars municipals per a la construcció d’habitatge protegit en règim de lloguer. L’objectiu és ampliar l’oferta de pisos assequibles i facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania.
Un dels requisits indispensables per poder optar a aquesta i a futures convocatòries d’adjudicació és estar prèviament inscrit al Registre de persones demandants d’habitatge de protecció oficial amb vinculació a Súria. Per aquest motiu, l’Ajuntament fa una crida a totes les persones interessades perquè s’inscriguin al Registre i puguin optar tant a aquesta promoció com a altres projectes futurs d’habitatge protegit.
La tramitació de l’alta al Registre es pot fer durant els mesos de gener, febrer i març a les dependències de l’Àrea Municipal d’Urbanisme (segona planta de la Casa de la Vila), en horari d’atenció al públic. Per a més informació, es pot contactar amb el telèfon 938 682 938.
