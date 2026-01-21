La pluja provoca una esllavissada que talla la C-37z a Castellfollit del Boix
Ha estat una conseqüencia més de les pluges de la llevantada
Manresa
Una esllavissada ha tallat la carretera C-37z al seu pas per Castellfollit del Boix aquest migdia. Ha estat una conseqüència més de les pluges de la llevantada, tot i que en aquest cas ha arribat amb un cert retard. La carretera afectada és l'antiga carretera de Sant Salvador de Guardiola a Maians, i no afecta la via principal, l'Eix Diagonal.
L'avís s'ha donat als volts de 3/4 de 12 del migdia, entre el trencant del camí del Corral Nou i el de Can Ramon, cobrint tota la superfície de la via. Un cop donat l'avís, la maquinària pesant no ha tardat a posar-se a treballar per alliberar aquesta via, no massa transitada i pràcticament només utilitzada per veïns de la població de Castellfollit i de Maians.
