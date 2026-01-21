Sant Salvador de Guardiola declara el 2026 Any Josep Pesarrodona
El municipi commemorarà el 50è aniversari del triomf del ciclista guardiolenc a la Volta Ciclista a Espanya amb un any d’actes, homenatges i projecció esportiva i turística
Regió7
Coincidint amb el 50è aniversari del seu triomf a la Volta Ciclista a Espanya, l’Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola declara l’any 2026 com a Any Josep Pesarrodona, un marc commemoratiu institucional destinat a homenatjar el ciclista guardiolenc, guanyador de la competició de referència a l'estat de 1976, i a reivindicar la seva figura i el seu llegat esportiu.
Al llarg de tot l’any s’organitzaran activitats dedicades a la seva trajectòria esportiva, entre les quals destaca un homenatge institucional que tindrà lloc el 16 de maig, una data ja assenyalada al calendari i que ahir es va presentar públicament. L’acte es va acompanyar d’imatges propietat de l’arxiu de Bages Turisme, amb autoria del fotògraf Carles Fortuny, realitzades l’estiu passat amb la participació de voluntaris del municipi i del mateix Josep Pesarrodona.
L’Any Josep Pesarrodona vol ser també una oportunitat per a la projecció externa del municipi a partir d’una figura de referència que, més enllà d’un èxit esportiu personal de primer nivell, va situar el nom de Sant Salvador de Guardiola en el mapa de l’esport internacional del segle XX. En aquest sentit, la iniciativa pretén promoure l’atracció de visitants, impulsar projectes estratègics com el cicloturisme, dinamitzar el municipi, fomentar l’activitat esportiva i els hàbits de vida saludables, així com teixir complicitats entre la ciutadania, les entitats i els agents socials i econòmics del poble.
La declaració de l’Any Pesarrodona va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors i regidores del ple de l’Ajuntament, mitjançant un acord que destaca la seva trajectòria esportiva com a exemple d’esforç, tenacitat i compromís. Uns valors —com la constància i la capacitat de superació que defineixen el millor esperit de l’esport— que continuen plenament vigents, inspiradors i mereixedors de ser reconeguts, preservats i compartits amb tothom.
