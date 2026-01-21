Sant Vicenç reprograma actes de les festes d'aquest dijous pel dol per les víctimes del tren
El pregó que havia de fer el nou conseller delegat de Rodalies a Catalunya, Carles Playà, queda anul·lat a l'espera de trobar una nova data
La Festa Major d'Hivern de Sant Vicenç de Castellet, que havia d'arrencar aquest dijous amb els actes centrals d'un programa que s'allargarà fins diumenge, veurà alterat el seu funcionament pel dol que s'ha decretat a Catalunya amb motiu de les víctimes de l'accident ferroviari de diumenge a Adamuz, i que també s'hi ha afegit el de Gelida d'aquest dilluns.
Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, els canvis només afecten les activitats que hi havia previstes per a aquest dijous, diada de Sant Vicenç, que es reprogramaran entre dissabte i diumenge. L'únic que, de moment, es quedarà sense data, és el pregó institucional, que precisament anava a càrrec del santvicentí Carles Playà, que acaba de ser nomenat conseller delegat de la futura empresa mixta Rodalies de Catalunya. S'havia de fer a 2/4 d'1 a l'auditori M. Carme Grauvilardell, que s'anul·la, tot i que l'Ajuntament està treballant per buscar-li una nova data.
Pel que fa als actes reprogramats, l'ofici solemne en honor a Sant Vicenç de les 11 del matí a l'església, es traslladarà a dissabte, també a les 11. L'audició de sardanes de les 4 a Cal Soler, també passarà a dissabte, a la mateixa hora i el mateix lloc; mentre que la sessió de cinema amb la pel·lícula "Del Revés 2", prevista per a 2/4 de 6 de la tarda a l'auditori, es farà a la mateixa hora i al mateix lloc, però diumenge.
La resta d'activitats previstes tant divendres, com dissabte i diumenge, es mantindran sense canvis.
