S'esfondra un mur de 8 metres que afecta diversos vehicles al principal accés de Cardona
L'incident ha malmès sis turismes que estaven estacionats a l'avinguda del Rastrillo, com també pals de la llum i cablejat elèctric, però no s'han hagut de lamentar danys personals
Un mur de contenció d'uns 8 metres d'alçada i 10 d'amplada s'ha esfondrat aquesta matinada al principal accés de Cardona, tot just sota el castell. L'incident ha tingut lloc pels volts de les 5 h, quan s'han desprès les pedres de l'estructura, provocant un fort estrèpit que ha fet despertar els veïns de l'avinguda del Rastrillo. En conseqüència, sis vehicles que estaven estacionats a la via han resultat afectats per la caiguda dels rocs, com també pals de la llum i cablejat elèctric, però no s'han hagut de lamentar danys personals.
De seguida, al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius de la Policia Local, com també dels Bombers de la Generalitat, per assegurar la zona i regular el trànsit. En un principi, s'ha hagut de tallar la circulació en ambdós sentits, però en aquests moments, ja s'ha reobert un dels carrils. No hi ha afectacions per als vehicles més enllà d'això.
Ara per ara, els cossos de seguretat estan a l'espera que arribi la maquinària pertinent que s'encarregarà de retirar la runa i d'alliberar els vehicles que han quedat atrapats. Com s'aprecia en les fotografies, el despreniment també ha fet caure uns llums de Nadal que encara estaven penjats a l'avinguda.
Un tram que ha estat en obres el darrer any
L'esfondrament s'ha produït just en un punt de la vila on recentment s'han dut a terme unes obres de renovació. Els treballs es van iniciar a finals de febrer de 2025, amb una previsió que quedessin enllestits a la tardor. Malgrat això, encara no s'han completat. Si bé encara no es pot confirmar que les obres hi hagin tingut a veure, és clar que l'incident allargarà encara més el temps d'espera perquè l'avinguda del Rastrillo torni a la normalitat.
El mur de contenció desprès sosté un terreny que queda en un punt mé alçat que la carretera i on molts veïns de la zona acostumen a estacionar els seus vehicles. A més, es troba just a la base del turó sobre el qual s'aixeca el castell de Cardona. Tot i això, les vies per pujar-hi, sigui a peu o en cotxe, no han resultat afectades.
A causa del temporal de pluges i vent d'aquests dies i l'alt risc de despreniments, l'Ajuntament va restringir aquest dilluns el pas per als vianants al Camí Nou, una zona propera a l'afectada per on se sol anar a passejar.
