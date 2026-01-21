Súria renova el Vot de Poble en una Festa de Sant Sebastià marcada pel dol oficial
La missa solemne i la representació teatral van centrar la jornada del 20 de gener, amb actes suspesos i ajornats en record de les víctimes de l’accident ferroviari d’Adamuz
Regió7
Súria va renovar el tradicional Vot de Poble ahir, dimarts 20 de gener, durant la missa solemne de la Festa de Sant Sebastià. El programa va continuar a la tarda amb la primera representació de l’obra Vilafranca. Un dinar de Festa Major. Altres actes previstos en el programa van ser suspesos a causa de la declaració de dol oficial per l’accident ferroviari d’Adamuz (Còrdova).
El record de les víctimes de la tragèdia ferroviària d’Adamuz també va estar present en la missa solemne de renovació del Vot de Poble, que va acabar amb la interpretació dels Goigs de Sant Sebastià, d’Anton Malats i Gallés, a càrrec de cantaires i músics de la vila. Com en anys anteriors, en la cerimònia es va fer un reconeixement a les persones que van haver d’afrontar l’epidèmia de còlera de 1885 i van instituir el Vot de Poble a Sant Sebastià, amb la voluntat que aquesta tradició «no sigui només un record del passat, sinó també un compromís per al futur».
La Missa Solemne de renovació del Vot de Poble va tenir lloc a l’Església Parroquial de Sant Cristòfol amb la presència de l’alcalde Albert Coberó i altres membres de la Corporació Municipal.
A la tarda, la primera representació de l’obra Vilafranca. Un dinar de Festa Major va omplir el Teatre del Foment Cultural. La posada en escena d’aquesta peça, original de Jordi Casanovas, és a càrrec del Grup de Teatre del Foment Cultural. Les pròximes representacions tindran lloc els dies 25 i 31 de gener, i 1 de febrer, a les 18.00 hores.
La declaració de dol oficial també va motivar l’ajornament de l’acte inaugural de l’exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat, previst per al dijous 22 de gener. El nou dia de celebració serà anunciat pròximament. La mostra es podrà veure a la sala Cal Balaguer del Porxo a partir d’aquesta setmana.
La Festa de Sant Sebastià va tenir un pròleg esportiu el passat diumenge 18 de gener amb la celebració de la 5a Caminada i Cursa de Muntanya Súria Lastrema, organitzada pel Centre Excursionista. La prova va registrar la participació de més de tres-centes persones inscrites. D’altra banda, el Club de Tir Esportiu va organitzar el dissabte 10 de gener la 30a Tirada de Sant Sebastià amb armes pneumàtiques al Polígon de Tir de la Vall Seca.
