La Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada rep l’espectacle infantil "Rogoberta i el Windigo"

La Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada rep l’espectacle infantil "Rogoberta i el Windigo" / LA XARXA DE SANT JOAN DE VILATORRADA

Regió7

Manresa

La Xarxa de Sant Joan de Vilatorrada va portar a Cal Gallifa l’espectacle infantil Rogoberta i el Windigo. L’obra explica la història d’una comunitat indígena que perd el seu territori per la fam insaciable d’un monstre que no sap qui és i que només pensa en ell mateix: el Windigo. Però una nena i la seva àvia confrontaran la bèstia per descobrir-ne l’origen i recuperar la terra i els seus drets. L’espectacle de titelles, que és una coproducció de Kali Teatre, combina l’humor amb la reflexió i convida a replantejar-se el model de consum actual.

