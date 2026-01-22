La Cursa dels Llebrers de Sant Fruitós estrena modalitat infantil en memòria del moianès Elan Cortada
La 12a edició, que destinarà els beneficis als gossos rescatats, se celebrarà diumenge 8 de febrer amb una caminada popular i dos canicròs
El canicròs per a infants és en homenatge a Cortada, que va perdre la vida en un accident laboral el passat febrer i que era aficionat a aquest esport
Regió7
Sant Fruitós de Bages acollirà el diumenge 8 de febrer una nova edició de la Cursa dels Llebrers, una cita solidària ja consolidada al municipi que enguany celebra la seva 12a edició amb una novetat destacada: la incorporació de la modalitat de canicròs infantil en memòria d'Elan Cortada, el jove moianès que va perdre la vida el passat febrer en un accident laboral i que era gran aficionat a aquest esport.
Com ja és habitual, la prova ofereix dues opcions de participació: la caminada popular i el canicròs, a les quals se suma enguany aquesta nova proposta adreçada als més petits, amb l’objectiu de fomentar l’esport i el respecte pels animals des de ben joves. La sortida tindrà lloc al Parc del Bosquet i el recorregut serà de 7,7 km, amb un desnivell positiu de 171 metres.
La matinal és organitzada per les entitats santfruitosenques Galgos 112 i Niu de Petjades, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Tots els beneficis obtinguts amb les inscripcions es destinaran íntegrament a ajudar gossos rescatats i facilitar-los una nova oportunitat. Paral·lelament, també es recolliran donacions de pinso, medicaments i accessoris tant per a gossos com per a gats.
El preu de la inscripció és de 20 euros per a la modalitat de canicròs i de 15 euros per a la caminada. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web: https://www.cronosports.com/events/2013331/inscripcio.php?id=2013331. La inscripció inclou esmorzar, samarreta commemorativa, obsequis d’empreses col·laboradores i la participació en sortejos de material.
