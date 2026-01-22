Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Cursa dels Llebrers de Sant Fruitós estrena modalitat infantil en memòria del moianès Elan Cortada

La 12a edició, que destinarà els beneficis als gossos rescatats, se celebrarà diumenge 8 de febrer amb una caminada popular i dos canicròs

El canicròs per a infants és en homenatge a Cortada, que va perdre la vida en un accident laboral el passat febrer i que era aficionat a aquest esport

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages acollirà el diumenge 8 de febrer una nova edició de la Cursa dels Llebrers, una cita solidària ja consolidada al municipi que enguany celebra la seva 12a edició amb una novetat destacada: la incorporació de la modalitat de canicròs infantil en memòria d'Elan Cortada, el jove moianès que va perdre la vida el passat febrer en un accident laboral i que era gran aficionat a aquest esport.

Com ja és habitual, la prova ofereix dues opcions de participació: la caminada popular i el canicròs, a les quals se suma enguany aquesta nova proposta adreçada als més petits, amb l’objectiu de fomentar l’esport i el respecte pels animals des de ben joves. La sortida tindrà lloc al Parc del Bosquet i el recorregut serà de 7,7 km, amb un desnivell positiu de 171 metres.

La matinal és organitzada per les entitats santfruitosenques Galgos 112 i Niu de Petjades, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Tots els beneficis obtinguts amb les inscripcions es destinaran íntegrament a ajudar gossos rescatats i facilitar-los una nova oportunitat. Paral·lelament, també es recolliran donacions de pinso, medicaments i accessoris tant per a gossos com per a gats.

El preu de la inscripció és de 20 euros per a la modalitat de canicròs i de 15 euros per a la caminada. Les inscripcions es poden formalitzar a través del web: https://www.cronosports.com/events/2013331/inscripcio.php?id=2013331. La inscripció inclou esmorzar, samarreta commemorativa, obsequis d’empreses col·laboradores i la participació en sortejos de material.

