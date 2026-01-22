La DO Pla de Bages convoca una nova edició del Premi Viu la Pedra Seca
Els guardons reconeixen la rehabilitació de barraques, tines o murs construïts amb la tècnica original, així com recerques relacionades amb aquest patrimoni
Regió7
El Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages convoca una nova edició del Premi Viu la Pedra Seca, una iniciativa que té com a objectiu preservar, recuperar i donar visibilitat al ric patrimoni de pedra seca del territori.
L’any 2018, l’art de la pedra seca va ser reconegut com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Es tracta d’una arquitectura tradicional plenament integrada en l’entorn que, en territoris com el Bages, ha estat clau en la configuració del paisatge vitivinícola, especialment durant el segle XIX.
Segons dades de l’Observatori del Paisatge de Catalunya, al país hi ha prop de 30.000 elements de pedra seca, com marges, barraques, pous de glaç o forns de calç. La zona de la DO Pla de Bages concentra la major densitat d’aquestes construccions, fruit del seu passat agrícola i vitícola.
En aquest sentit, el Premi Viu la Pedra Seca s’emmarca en el Concurs de Rehabilitació de Barraques de Vinya i altres construccions de pedra seca al Bages, que se celebra des de fa més de 25 anys i aquesta n’és la seva 12a edició. Al llarg de totes les edicions, el certamen ha permès recuperar nombroses construccions tradicionals i contribuir activament a la preservació d’un patrimoni singular del paisatge bagenc.
El Premi Viu la Pedra Seca estableix dues categories. D'una banda, el premi Pedra Seca, destinat a reconèixer la rehabilitació de barraques de vinya, tines, marges i murs construïts amb la tècnica tradicional de la pedra seca. Per participar-hi cal aportar fotografies anteriors a la restauració, i cada participant pot presentar més d’una construcció. D'altra banda, el premi Pedra Viva, orientat a projectes de recerca, estudis, treballs acadèmics o iniciatives educatives relacionades amb el patrimoni de la pedra seca.
El termini de presentació de les propostes finalitzarà el 23 de juny de 2026, i el lliurament dels premis es farà durant la primera quinzena d’octubre.
